Украина и Литва подписали соглашение о совместном производстве дронов

Украина и Литва договорились начать совместное производство дальнобойных БПЛА
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Литвы Довиле Шакалене подписали договор о запуске проекта по производству дальнобойных беспилотников, предусматривающего обмен технологиями.
Министры обороны Украины и Литвы подписали соглашение о намерениях начать совместное производство дальнобойных дронов, передает ТАСС. Документ предусматривает организацию совместного производства оборонной продукции на Украине и в Литве.
Денис Шмыгаль отметил, что соглашение позволит развивать украинские оборонные компании в Литве и расширит возможности технологического обмена между двумя странами. Целью проекта является создание современных дальнобойных беспилотников.
Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявляла о планах ежегодно выделять на военную помощь Украине 0,25% ВВП. Приоритетными направлениями поддержки она назвала закупку вооружения, подготовку украинских военных и восстановление армии Украины. Также литовская сторона выделяет 30 млн евро на закупку американских ракет для передачи Киеву.
Ранее Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве вооружений.
Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве военной продукции на территории обеих стран.
Владимир Зеленский рассказал о программе, предложенной США, по совместному производству дронов с планируемым выпуском 10 млн аппаратов ежегодно.