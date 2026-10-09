Несколько районов Киева остались без водоснабжения

В нескольких районах Киева прекратилось водоснабжение

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ сообщили, что водоснабжение прекратилось в нескольких районах Киева, передает ТАСС.

Дополнительные подробности не приводятся. Ранее в трех районах города остановился общественный транспорт из-за отсутствия электричества. Позднее начались отключения электроэнергии вне графиков.

Кроме того, в Киеве были введены экстренные отключения света, нарушилась работа метро, начались перебои с подачей воды и впервые возникли проблемы с функционированием городской канализации.

В Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества.

Власти Киева приостановили работу метро из-за падения напряжения в электросети.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица перешла в режим «выживания» из-за масштабных проблем с электроснабжением и водой. Он посоветовал горожанам, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переезда.