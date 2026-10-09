Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Несколько районов Киева остались без водоснабжения
В нескольких районах Киева прекратилось водоснабжение
В ряде районов украинской столицы произошла остановка подачи воды на фоне масштабных перебоев с электричеством.
Украинские СМИ сообщили, что водоснабжение прекратилось в нескольких районах Киева, передает ТАСС.
Дополнительные подробности не приводятся. Ранее в трех районах города остановился общественный транспорт из-за отсутствия электричества. Позднее начались отключения электроэнергии вне графиков.
Кроме того, в Киеве были введены экстренные отключения света, нарушилась работа метро, начались перебои с подачей воды и впервые возникли проблемы с функционированием городской канализации.
В Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества.
Власти Киева приостановили работу метро из-за падения напряжения в электросети.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица перешла в режим «выживания» из-за масштабных проблем с электроснабжением и водой. Он посоветовал горожанам, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переезда.