ВС России уничтожили мост через Оскол на купянском направлении

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Министерство опубликовало кадры поражения объекта. Там добавили, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали точное попадание ракеты и полное разрушение моста в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Во вторник российские военные поразили Северный мост в Киеве.

В воскресенье этот же объект получил повреждения после взрыва.