«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.0 комментариев
ВС России уничтожили мост через Оскол на купянском направлении
Российские военнослужащие нанесли точный ракетный удар по переправе через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Министерство опубликовало кадры поражения объекта. Там добавили, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали точное попадание ракеты и полное разрушение моста в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Во вторник российские военные поразили Северный мост в Киеве.
В воскресенье этот же объект получил повреждения после взрыва.