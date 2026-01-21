«Единая Россия» предложила обновить систему поддержки детских и молодежных НКО

Tекст: Вера Басилая

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает создание единой системы поддержки для детских и молодежных некоммерческих организаций. В случае принятия закона помощь смогут получать не только общественные объединения, но и ассоциации, фонды и автономные некоммерческие организации.

Документ расширяет перечень организаций, имеющих право претендовать на меры поддержки, а также закрепляет конкретные формы помощи, включая образовательные программы, предоставление помещений, консультации и поддержку в подготовке кадров. Предполагается создание Общероссийского электронного реестра детских и молодежных НКО на базе Росмолодежи для учета организаций и оперативного взаимодействия с органами власти.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что НКО привлекают детей и молодежь к туризму, волонтерству, спорту, прививают любовь к русской культуре.

«Законопроект позволит понять, сколько таких организаций в стране, какие у них потребности, и в дальнейшем их поддержать. Для самих организаций будет сформирована открытая и понятная система мер поддержки – образовательные программы, помещения для работы, помощь в подготовке кадров, консультации», – отметил Метелев.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что новый реестр позволит снизить административную нагрузку на НКО и повысить эффективность оценки их вклада в достижения национальных целей развития.

Руководитель инклюзивного центра «Тылсым» Татьяна Мерзлякова добавила, что особенно востребованы меры поддержки в кадровых и методических вопросах.

«Была бы консультационная поддержка или хотя бы чек-лист для создания таких центров, было бы уже немного проще всем НКО, кто работает со сложными детьми и строит такие центры», – заявила Мерзлякова.

Законопроект разработан Комитетом Госдумы по молодежной политике в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

