Как валютные ограничения помогут рублю

Tекст: Ольга Самофалова

Власти решили пойти по проторенному пути и обязать крупных экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Соответствующий указ накануне вечером подписал президент Владимир Путин. В прошлом году такая мера имела успех. И на этот раз рубль отреагировал ожидаемо. Официальный курс доллара и евро упал почти на три рубля каждый, а китайский юань – на 41 копейку по сравнению с официальным курсом четверга.

Новшество заключается в том, что указом президента утвержден список компаний, на которых распространится требование. В Банке России уточнили, что в этот список входит 43 группы компаний-экспортеров, в том числе основные производители нефти. Эта мера может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, считают в ЦБ РФ.

Что это означает? Крупные экспортеры будут обязаны продавать в России свою выручку от зарубежных продаж за рубли. Это наполнит российский рынок иностранной валютой. Аналогичная мера вводилась в 2022 году, когда рубль резко упал до 120 рублей за доллар после начала СВО на Украине. С той лишь разницей, что теперь эта мера вводится не для всех, а для определенного списка компаний. В прошлом году она сработала: курс рубля восстановился – и ограничения были сняты. На этот раз мера была введена на полгода, а будет ли она продлена – станет понятно только в марте.

Рынок надеялся, что власти предпримут какие-то меры, чтобы поддержать рубль, который в последние месяцы сильно ослаб и не раз уже преодолевал психологически важную отметку в 100 рублей за доллар. Когда это произошло впервые в середине августа, действие предпринял ЦБ – экстренно повысил ставку. Однако надолго удержать рубль от ослабления монетарными мерами не удалось. Эксперты не видели никаких предпосылок для рыночного укрепления курса рубля, была вся надежда на нерыночные – и меры от правительства не заставили себя ждать.

«Исходные причины ослабления рубля – невозвращение валютной выручки от зарубежных поставок в полном объеме, сокращение доли доллара в экспорте и препятствия для свободной конвертации валют», – отмечает Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.

Поэтому ограничение валютной выручки может помочь наполнить российский рынок валютой. Однако эксперты пока затрудняются в полной мере оценить новое решение властей, так как механизм указа до конца неизвестен. Что это за группы компаний, какой процент выручки они должны будут обязательно продавать и т. д. Эта информация будет уточнена. Однако своевременность такого решения очевидна.

«Если бы власти не ввели каких-то суровых мер с целью стабилизации курса рубля, то следующей целью для пары доллар/рубль мог бы стать район 105 рублей. А в перспективе 2024 года курс доллара должен был бы вернуться к максимумам весны 2022 года – к отметке 120 рублей»,

– говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Такое ослабление рубля опасно сильным разгоном инфляции. Ни о какой четырехпроцентной инфляции в 2024 году тогда можно было бы не мечтать.

Собственно, скачок инфляции из-за ослабления рубля в августе, сентябре и октябре – это как раз то, что сильно беспокоило правительство и заставило действовать: повышать ключевую ставку и вводить валютные ограничения.

«Пока ограничения установлены на достаточно короткий срок (полгода), что может позволить сдержать ослабление рубля и раскручивание инфляции хотя бы до выборов в марте 2024 года», – считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«В предыдущие три раза до выборов курс рубля к доллару вел себя довольно стабильно или даже немного укреплялся, но после даты выборов рубль ослабевал. Поэтому вплоть до марта следующего года пара доллар/рубль, видимо, будет более-менее стабильна», – согласен Потавин.

Какой курс ждут эксперты?

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что обязательная продажа валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение курса рубля к фундаментальному уровню, который находится на уровне 85-90 рублей. Сейчас отклонение курса от фундаментального уровня составляет 10-15 рублей, посчитали аналитики «Сбера».

Герман Греф ждет возвращения курса в район 90 рублей за доллар.

При этом возвращение к обязательной продаже валютной выручки не повлияет на инвестклимат, так как в целом рынок остается открытым и никаких проблем с продажей и покупкой валюты не возникнет, считает Греф.

В целом эксперты не ожидают резкого укрепления рубля. «Первый психологический эффект достигнут: курс рубля укрепился – примерно 97 рублей за доллар, он может стабилизироваться в диапазоне 90-100 рублей за доллар до конца года», – говорит Беленькая.

Ващенко также ориентируется пока на диапазон 90–100 для пары доллар/рубль до конца года. Эксперт не ожидает резкого укрепления рубля, так как полагает, что государство будет регулировать продажу выручки, чтобы избежать «чрезмерного» укрепления, как это произошло в прошлом году после валютных ограничений. Не стоит забывать, что фундаментально рубль не должен укрепляться ниже 85 за доллар. Это баланс, который позволяет не лишать бюджет доходов.

Скорее всего, именно для регулирования продажи выручки и было придумано нововведение – компании-экспортеры должны будут предоставлять план-график по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. «Это может означать, что одним из следующих шагов может стать ограничение объемов покупки валюты подконтрольными экспортерами. В этом случае тезис Банка России о том, что эта валюта может быть тут же откуплена обратно, может перестать работать в полную силу», – замечает Беленькая.