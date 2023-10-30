К чему приведет жесткая политика Центробанка

Жесткая политика Банка России будет иметь серьезные последствия

Tекст: Ольга Самофалова

Повышение ключевой ставки Центробанком сразу на 2% – до 15% – стало неожиданным. Большинство аналитиков ожидали повышение только на 1%. Однако регулятор вынужден был действовать жестче, потому что его прогнозы по инфляции не оправдались. За последний месяц цены пошли вверх. Поэтому регулятор пересмотрел свои прогнозы. Теперь он ждет инфляцию в 2023 году не 6-7%, а 7-7,5%, в 2024 году – чуть выше, чем 4%, как полагал ранее. Новый прогноз – 4-4,5%.

«Именно усиливающееся инфляционное давление, включая повышенные инфляционные ожидания, заставило Банк России повысить ставку не на 0,5–1%, как ожидало большинство, а сразу на 2%. Целью ужесточения монетарных условий является сокращение внутреннего спроса. Это поможет сдержать инфляцию, но приведет к замедлению роста экономики в 2024 году», – объясняет заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Будет ли ЦБ повышать ставку далее? Точного ответа регулятор не дал. Однако прогнозный ориентир по ставке тоже был увеличен на 1-2%. «Это может означать, что быстрого смягчения ДКП не будет. Ориентир по усредненной ставке пересмотрен вверх даже на 2025–2026 годы, хотя таргет по инфляции на этот период оставлен на уровне 4%», – замечает Ващенко. Для ЦБ достижение инфляции в 4% является главной целью.

Есть эксперты, которые ждут, что в декабре ЦБ может поднять ставку еще на 1% – до 16%. Другие считают, что пик по ставке уже достигнут, и в этом году ставка сохранится на уровне 15%. В любом случае о снижении ставки в этом году точно речи не идет.

«Пик цикла ДКП, вероятно, близок к окончанию. В этом году с подъемом ставки может быть уже и все. Однако это не говорит о скорейшем монетарном развороте. Об этом можно будет подумать лишь к началу второго полугодия 2024 года», – говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Для этого нужно, чтобы замедлилась инфляция, охладился кредитный рынок, восстановился рубль и сократился дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг, добавляет эксперт.

«На мой взгляд, потенциал «безопасного» ужесточения монетарной политики исчерпан. Если инфляция к концу года не выйдет за верхний предел нового ориентира (7,5%), то повышать ставку больше не придется. Если появятся признаки замедления инфляции, регулятор смягчит риторику и уже в первом полугодии 2024 года снизит ставку», – считает Ващенко.

Повышение ставки будет иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

«Если до конца года замедлить рост цен не удастся, то не исключено дальнейшее повышение ставки, которое уже способно привести к торможению экономики»,

– предупреждает Ващенко.

Ключевая ставка напрямую влияет на кредиты и вклады. Вслед за ростом ставки растет доходность депозитов, а кредиты становятся более дорогими. «В первую очередь это касается краткосрочных программ и условий кредитования. В контексте актуального цикла ЦБ видится интересным временное размещение средств во вкладах под повышенный процент, конечно, не забывая про действующий налоговый режим. А с новым дорогим кредитом можно и подождать, если нет острой необходимости, так как в будущем году ставки могут быть и пониже», – говорит Зельцер.

Особенно стоит выделить рынок ипотеки и недвижимости.

После повышения ключевой ставки до 15% ипотечные ставки могут вырасти до 16-16,5%,

говорит Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам». Перегрев ипотечного рынка уже давно беспокоил регулятора, поэтому он параллельно предпринимал точечные меры именно для охлаждения рынка ипотеки, пытался сбить цены на новостройки и т. д., однако результата не было.

«Сложно оценить, насколько теперь может снизиться спрос на ипотеку, учитывая тот факт, что вопреки всем предпринятым ранее мерам по ограничению ипотечного кредитования во избежание надувания «пузыря», объемы выдачи продолжали расти. Тем не менее все факторы указывают в пользу того, что спрос должен значительно охладеть – цены на квартиры вновь прилично подросли, ипотечные ставки также сохраняют тенденцию к росту, размер первоначального спроса в сентябре был повышен с 15% до 20%, а с 1 января ожидается увеличение до 30%, объем нераспроданных квартир остается высоким. Рекордный размер выдачи ипотеки в сентябре, скорее всего, связан с тем, что люди поспешили запрыгнуть в последний вагон. Кроме того, выросли цены на недвижимость, что привело к росту объема выдачи. Но уже в октябре показатели будут не такими оптимистичными», – рассуждает Пырьева.

Впрочем, эксперт не ждет полного паралича ипотеки: запредельно высокие цены на новостройки вынудят покупателей переключиться на вторичку, пусть и с более высокими ипотечными ставками,

где собственники с большей готовностью будут предлагать скидки, нежели застройщики. По ее мнению, именно вторичный рынок может стать новым драйвером для роста рынка.

Повышение ставки ЦБ хорошая новость для курса рубля, который сразу подскочил до максимума более чем за шесть недель против доллара.

«Огромные расходы бюджета в течение этого года и кредитный бум создали большой спрос, удовлетворить который можно было во многом за счет импорта. А из-за этого повышался спрос на валюту, что ослабляло курс рубля, а в итоге приводило к подъему инфляции. Повышение ставки с 7,5% до 15% проявится в ближайшие полгода в виде снижения деловой активности, что скорее всего обернется существенным сокращением импорта. В такой ситуации курс доллара может снизиться до 90 рублей. Для более низких значений курса доллара должно произойти значительное ослабление импорта и оттока капитала из России», – прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Зельцер из «БКС Мир инвестиций» тоже считает, что

осенью курс доллара будет двигаться к 90 рублям, а другие валюты последуют за «американцем», так как спрос на валюту должен замедлиться

(в том числе со стороны импортеров), а предложения валюты станет больше, в том числе за счет принятых мер по обязательной продаже выручки экспортеров. Доходы экспортеров на фоне более крепкого рубля соответственно снизятся.

Повышение ставки также скажется на ОФЗ, которые подешевели до минимумов весны 2022 года, а их доходности закономерно сильно повысились, отражая возросшую стоимость фондирования в экономике. «С учетом новых вводных от регулятора цены облигаций могут временно обновить недавние минимумы, а доходности бумаг еще повысятся. Но если говорить о долгосрочном инвестировании, то и текущие уровни цен могут быть интересными для покупки под перспективу 2024 года, когда эффект от принятых властями мер должен будет привести к стабилизации цен в экономике и снижению доходностей по всей кривой, а это значит, что цены ОФЗ в перспективе подрастут», – отмечает Зельцер.

Рынку акций же будет тяжело. «Акции обычно плохо реагируют на удорожание кредитных ресурсов, поскольку это означает рост долговой нагрузки корпораций. Тем не менее и к таким временно высоким ставкам большинство компаний на рынке смогут адаптироваться, и до конца следующего года прогнозная стоимость индекса Мосбиржи – 4300 п., или +30% от текущих уровней. Для закредитованных компаний рост ставки отразится в снижении курса их бумаг, но есть и очевидные выгодоприобретатели – сама Московская биржа получает повышенные доходы от роста ставки, и ее акции остаются в фаворитах года», – заключает Зельцер.