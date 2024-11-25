Командир украинского батальона спрогнозировал вытеснение ВСУ из Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ отметил, что российские войска обладают значительным преимуществом в технике и численности, что позволяет им активно наступать на позиции украинских войск в Курской области, сообщает ТАСС.

«Они [ВС РФ] наступают все время – утром, днем, ночью. В итоге они отбросят нас назад. У них больше сил и ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают», – приводит его слова газета The Wall Street Journal.

Комбат подчеркнул, что российские войска превосходят украинские по численности в три раза и проводят в шесть раз больше атак с использованием дронов-камикадзе. Издание также отметило проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные: российские силы уничтожают линии снабжения ВСУ управляемыми авиационными бомбами, с которыми украинские войска не могут справиться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий Виктор Сливинский из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что его подразделение не могло ответить на удары российской артиллерии и дронов во время боя, что привело к упадническим настроениям среди бойцов, также сообщалось о том, что ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ, а пленный рассказал о комплектовании танковой бригады ВСУ неопытными солдатами.