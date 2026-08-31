30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Взрыв произошел на авиабазе США в Иордании
На авиабазе США Муваффак Салти в Иордании произошел взрыв, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«Взрыв на авиабазе США Муваффак Салти в Иордании», – сообщает IRIB со ссылкой на арабские источники.
При этом власти Иордании заявили, что перехватили восемь ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.
КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.