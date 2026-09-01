  • Новость часаПутин констатировал необратимость формирования многополярного мира
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атом и российский газ реабилитировали в Германии
    Эксперт: США продемонстрировали признание значимого статуса России
    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой
    Прохожий ликвидировал напавшего на прихожан церкви мужчину с лопатой в Москве
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН
    Захарова анонсировала сенсационное расследование о преступлениях Киева
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ
    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине
    Напавшего на прихожан мужчину в Москве прохожий застрелил из травматики
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 13:23 • Новости дня

    Несколько московских музеев вынужденно остановили работу

    Пушкинский музей, Музей Востока и Музей Москвы приостановили работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГМИИ имени А. С. Пушкина временно закрыт для посетителей по техническим причинам, сроки возобновления работы будут известны позднее, сообщили в пресс-службе музея.

    ГМИИ имени А. С. Пушкина приостановил работу по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Точные сроки возобновления приема посетителей пока не определены, уточнили в пресс-службе учреждения. «Уважаемые посетители, по техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее», – говорится в официальном сообщении.

    Посетители могут дождаться открытия и использовать билеты в любой день до окончания срока их действия. Также в течение 10 дней доступно оформление возврата средств через электронную форму. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

    Помимо Пушкинского музея, главное здание Музея Востока на Никитском бульваре закрыто ориентировочно до 13:00. Средства за электронные билеты туда вернутся автоматически. Кроме того, Музей Москвы и все его филиалы приостановили работу до 14:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле администрация Пушкинского музея эвакуировала посетителей из-за угрозы безопасности.

    Позже культурное учреждение возобновило работу в штатном режиме.

    В июле Мария Баландина возглавила Музей Москвы.

    31 августа 2026, 17:25 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    @ nill/PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичном регионе установилась теплая погода, пришедшая на смену августовскому похолоданию, и температура воздуха достигнет комфортных значений, сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

    После недавнего похолодания в Московский регион пришло долгожданное потепление, знаменующее начало бабьего лета, сообщил Симонов, передает ТАСС.

    «На самом деле, бабье лето уже наступило. После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас придет потепление. <…> Завтра мы ожидаем до 24-26 градусов в Москве. Ну и в целом, если говорить по городам европейской части нашей страны, то это очень неплохие показатели», – сказал он.

    Однако теплая погода продержится недолго. Уже со 2 сентября Московский регион окажется в зоне пониженного давления. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с небольшими дождями и постепенным понижением температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики ожидали теплую погоду до 25 градусов в последний день лета.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    Представители Гидрометцентра России пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с переменной облачностью.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 17:10 • Новости дня
    Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    МВД: Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе рейда у станции московского метро силовики задержали около 140 нелегальных мигрантов, которых теперь ожидает депортация и запрет на въезд, сообщили в МВД России.

    «Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить порядка 140 иностранцев, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции», – сообщила миграционная служба МВД в Max. Нарушителей оштрафуют и выдворят из страны.

    В ведомстве уточнили, что операция проводилась с использованием новейшей системы поиска иностранцев. Она развернута на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты и вокзалы. Подобные проверки планируют проводить на регулярной основе.

    Ранее правоохранительные органы приняли решение выслать из страны более 200 иностранных граждан после проверок в Ленинском городском округе Московской области.

    Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».

    Подмосковные полицейские выявили 277 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в Одинцове.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 17:52 • Новости дня
    Актер Юра Борисов покорил купол павильона «Космос» без страховки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве прошел экстремальный перформанс, приуроченный к премьере фантастического фильма «Девятая планета», в рамках которого исполнитель главной роли покорил 75-метровое здание на ВДНХ.

    Российский актер Юра Борисов совершил восхождение на купол павильона «Космос» на ВДНХ без использования страховки, передает РИА «Новости».

    Экстремальная акция была организована кинокомпанией «Централ Партнершип» в рамках третьей Московской международной недели кино.

    «В рамках III Московской международной недели кино на ВДНХ состоялся экстремальный перформанс, приуроченный к выходу фантастического блокбастера «Девятая планета».

    Исполнитель главной роли Юра Борисов без страховки совершил восхождение на купол павильона № 34 «Космос», общая высота которого составляет 75 метров», – рассказали в пресс-службе компании.

    Локация для трюка была выбрана символически. По задумке организаторов, здание на время превратилось в «Девятую планету», а само восхождение стало метафорой пути главного героя фильма, которому предстоит выйти за пределы привычного мира. Сам актер признался, что всегда мечтал прикоснуться к космосу.

    Сюжет картины «Девятая планета» строится вокруг автомеханика, у которого после травмы появляются воспоминания о службе на другой планете с удивительными пейзажами, сражениями и любимой девушкой.

    Продюсер ленты Сергей Сельянов подчеркнул, что смысл перформанса заключается в отражении судьбы героя, ищущего правду за границами обыденности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Юра Борисов официально вошел в актерский состав фильма режиссера Луки Гуаданьино.

    Незадолго до этого российский артист получил приглашение в состав Американской академии кинематографических искусств и наук.

    Также актер исполнит роль русского поэта в британской романтической картине.

    Комментарии (4)
    29 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Врачи скорой приняли стремительные роды у москвички в лифте

    НИИ им. Склифосовского: Врачи скорой приняли роды у москвички в лифте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бригада скорой помощи Москве успешно приняла стремительные роды прямо в кабине лифта, рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    Родовая деятельность началась внезапно, когда женщина направлялась в медицинское учреждение, сообщается в канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Max.

    «Четвертые роды: что может пойти не так? По пути в роддом у женщины отошли воды прямо в лифте. Родовая деятельность развивалась стремительно, приехавшая на вызов скорая помощь принимала роды на месте. На свет появилась чудесная малышка», – говорится в публикации.

    После благополучного появления девочки на свет мать и новорожденную доставили во флагманский центр НИИ имени Склифосовского. Там специалисты перерезали пуповину и провели необходимые анализы для исключения кровопотери.

    Пациентку осмотрели в экстренной реанимации, а также проверили состояние младенца. Убедившись в отсутствии угроз здоровью, медики вызвали акушерскую бригаду и перевели семью в профильный роддом. Спустя три дня мать с ребенком благополучно выписали домой.

    В июне жительница Новосибирска родила ребенка на улице между жилыми домами.

    В прошлом году спасатели вызволили беременную женщину со схватками из застрявшего лифта в Биробиджане.

    В мае 2024 года москвичка с начавшимися родами отказалась покидать пункт выдачи заказов до приезда скорой помощи.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 16:26 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    Трагический инцидент произошел на строительной площадке на севере столицы, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, рабочий упал с высоты девятого этажа. Несчастный случай произошел в ночное время на стройке, расположенной на улице 3-го Ямского Поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле тяжелая бетонная плита обрушилась на двух строителей на улице Багрицкого.

    В апреле на объекте по улице Автозаводской один человек скончался в результате падения с высоты.

    Месяцем ранее в районе Солнцево рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 02:58 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены шесть дронов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – проинформировал глава города в «Максе».

    В настоящее время компетентные специалисты профильных экстренных служб находятся на месте падения фрагментов сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года российская ПВО сбила более 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

    Масштаб атаки вражеских беспилотников на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО ликвидированы летевшие в сторону Москвы дроны
    Силами ПВО ликвидированы летевшие в сторону Москвы дроны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Москвы направлялись четыре дрона ВСУ, силами ПВО они были уничтожены, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    В ночь на понедельник Собянин сообщал о шести уничтоженных дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года. Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 180 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Собянин сообщил о перехвате 1455 дронов на пути к Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 08.30 22 августа по 08.30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА», – сообщил Собянин в Max. Он отметил, что основная масса аппаратов была ликвидирована силами противовоздушной обороны еще на значительном удалении от города.

    Кроме того, 50 вражеских беспилотников были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Власти продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность столичного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 15 по 22 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку более 2,5 тыс. дронов на столичный регион.

    Несколькими днями ранее мэр столицы сообщил об уничтожении 180 вражеских беспилотников.

    В начале августа градоначальник заявил о кратном увеличении количества запускаемых в сторону Москвы аппаратов.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 07:50 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 13

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 13, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву», – написал глава города в «Максе».

    Позднее он проинформировал о ликвидации еще трех аналогичных целей.

    Специалисты профильных экстренных служб прибыли на места падения обломков уничтоженных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО были уничтожены шесть дронов, которые направлялись в сторону Москвы.

    ПВО сбила 62 беспилотника в Ленинградской области.

    Над Ростовской областью за ночь ликвидировали около 15 БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

    Песков: Москва готова принять Зеленского для переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона по-прежнему открыта к прямому диалогу с украинским руководством для урегулирования текущего конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил неизменность позиции государства по вопросу мирного урегулирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что двери для дипломатического решения остаются открытыми.

    «Президент Владимир Путин говорил о том, что, если Владимир Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву», – отметил пресс-секретарь.

    При этом формат трехстороннего саммита рассматривается исключительно как финальный этап.

    Подобная встреча потребуется лишь для закрепления уже достигнутых результатов. Сами же договоренности должны стать итогом предварительной кропотливой работы дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности организовать полноформатную встречу лидеров двух государств.

    До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.

    Представитель Кремля также прокомментировал публикацию украинским политиком открытого письма к российскому лидеру.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Москвич получил 14 суток ареста за эксгибиционизм в метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве назначил 14 суток административного ареста 53-летнему руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в начале августа. Днем гражданин дважды оголялся в вагоне поезда на Сокольнической линии: сначала на перегоне между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а спустя два часа – на том же участке при движении в обратном направлении.

    В ходе судебного заседания москвич раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения. В материалах дела зафиксировано его признание: «Действия по демонстрации полового органа осуществлял осознанно, с целью получить возбуждение».

    При этом арестованный оспорил одну из деталей протокола. Он заявил, что не игнорировал замечания окружающих, поскольку пассажиры к нему не обращались.

    В июле Тверской суд назначил десять суток ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.

    Днем позже суд арестовал на десять суток снимавшего прохожих под юбками мужчину.

    Немногим ранее Тушинский суд отправил под административный арест гулявшую голой по столице блогершу.

    Комментарии (2)
    31 августа 2026, 02:46 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты шесть дронов, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак вражеских беспилотников на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили атаки более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении фиолетовой ветки метро

    Собянин: Фиолетовую ветку метро продлят до Куркино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганско-Краснопресненскую линию московского метрополитена продлят в район Куркино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В своем канале в мессенджере Max Собянин написал, что Таганско-Краснопресненскую линию продлят за МКАД, построив новый подземный участок длиной более пяти километров с двумя станциями.

    «Куркино – район Москвы за МКАД, к которому примыкают подмосковные города Красногорск и Химки. Долгие годы местные жители просили протянуть метро – ближайшие к ним станции «Планерная» и «Ховрино» находятся в соседних районах», – отметил глава города. Он добавил, что длина нового подземного участка составит 5,1 км.

    Проектные названия будущих станций – «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Точное расположение остановок определят позднее. Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность для 350 тыс. человек, проживающих и работающих в Куркино, Химках и Путилково. Около 150 тыс. жителей получат метро в шаговой доступности.

    Градоначальник также подчеркнул, что дорога в центр Москвы станет почти в два раза быстрее. Например, поездка до Белорусского вокзала займет 30 минут вместо одного часа.

    Ранее Собянин утвердил планы продления синей ветки метро за МКАД до района Восточный.

    До этого градоначальник объявил о строительстве новых участков Филевской и Сокольнической линий.

    В конце прошлого года столичные власти наметили возведение двух новых станций на Ярославском шоссе.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    В Кремле одобрили усилия посредников по урегулированию украинского конфликта

    Песков: Россия одобряет усилия любых стран по урегулированию на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва готова поддержать любые государства, способные внести реальный вклад в завершение боевых действий, несмотря на текущее нежелание Киева идти на контакт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона положительно оценивает инициативы государств, готовых помочь в разрешении кризиса, отметил Песков, передает ТАСС.

    «Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад в урегулирование, но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Он также обратил внимание на активную позицию Турции. По словам Пескова, Анкара неизменно демонстрирует готовность оказать содействие в продвижении мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям на турецкой территории.

    Несколькими днями ранее представитель Кремля назвал мирный путь предпочтительным для достижения целей спецоперации.

    В начале августа Анкара передала сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия.

    Комментарии (0)
    Главное
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    Захарова выразила соболезнования Италии из-за новой должности Федорова
    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    Немецкий политик призвал пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву

    Атом и российский газ реабилитировали в Германии

    Отказ от атомной энергии и российского газа были ошибкой, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Ему сделать такое признание оказалось проще, ведь эти решения принимал не он. Германия поспешила избавиться от надежной управляемой энергии в пользу непредсказуемой возобновляемой. И теперь ей придется раскошеливаться на возврат к старому. Ошибки дорого обходятся экономике. Подробности

    Перейти в раздел

    «История научила Россию быть безграничной»

    Как Восток стал частью политической культуры России? Вопрос, на который призвана ответить новая книга профессора НИУ ВШЭ, программного директора Клуба «Валдай» Тимофея Бордачева. «Если угодно, – уточняет автор, – в ней описывается, как и почему наши достойные соседи по ближайшему Востоку рано или поздно становятся нами». Подробности

    Перейти в раздел

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему исландцы отвергли Евросоюз

    Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации