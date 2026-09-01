Несколько московских музеев вынужденно остановили работу

Пушкинский музей, Музей Востока и Музей Москвы приостановили работу

Tекст: Дмитрий Зубарев

ГМИИ имени А. С. Пушкина приостановил работу по техническим причинам, передает РИА «Новости».

Точные сроки возобновления приема посетителей пока не определены, уточнили в пресс-службе учреждения. «Уважаемые посетители, по техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее», – говорится в официальном сообщении.

Посетители могут дождаться открытия и использовать билеты в любой день до окончания срока их действия. Также в течение 10 дней доступно оформление возврата средств через электронную форму. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

Помимо Пушкинского музея, главное здание Музея Востока на Никитском бульваре закрыто ориентировочно до 13:00. Средства за электронные билеты туда вернутся автоматически. Кроме того, Музей Москвы и все его филиалы приостановили работу до 14:00.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле администрация Пушкинского музея эвакуировала посетителей из-за угрозы безопасности.

Позже культурное учреждение возобновило работу в штатном режиме.

В июле Мария Баландина возглавила Музей Москвы.