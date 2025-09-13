Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Россия проиграла международный чемпионат по копке могил в Венгрии
Сибирская команда не смогла обойти соперников на международных соревнованиях по копке могил, прошедших в венгерском городе Сексард.
Организатором необычного турнира выступила Венгерская Ассоциация могильщиков, которая заявляет, что турнир повышает престиж профессии и привлекает молодежь, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал «КП-Новосибирск». Представители организации отметили, что в подобных соревнованиях нет ничего аморального.
Условия турнира оказались сложными – участники работали с тяжелым грунтом при высокой температуре воздуха. Российскую сторону представляла команда из Сибири, однако ей не удалось добиться успеха: участники заняли последнее место в итоговом зачете.
В 2021 году в России прошел первый чемпионат по скоростной копке могил.