Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела главы парка «Патриот»
Хамовнический районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста гендиректору УК «БСМ» Владимиру Наону и бизнесмену Евгению Зелькину, проходящим по делу нового руководителя парка «Патриот» Игоря Васильева.
«Суд отправил под домашний арест гендиректора УК «БСМ» Владимира Наона и бизнесмена Евгения Зелькина, которые проходят по одному делу с Васильевым», – сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Отметка об избрании Наону и Зелькину меры пресечения появилась в электронной базе данных Хамовнического суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн рублей.
В тот же день его доставили в суд по делу о взятке.
Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот».