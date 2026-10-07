Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела главы парка «Патриот»

Tекст: Ольга Иванова

«Суд отправил под домашний арест гендиректора УК «БСМ» Владимира Наона и бизнесмена Евгения Зелькина, которые проходят по одному делу с Васильевым», – сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Отметка об избрании Наону и Зелькину меры пресечения появилась в электронной базе данных Хамовнического суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн рублей.

В тот же день его доставили в суд по делу о взятке.

Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот».