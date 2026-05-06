Украинцы назвали коррупцию большей угрозой для Украины, чем конфликт с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более половины граждан Украины считают коррупцию в органах государственной власти большей угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией, передает РИА «Новости».

Эти данные опубликованы по итогам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 20 по 27 апреля 2026 года. В исследовании приняли участие 1005 респондентов, а максимальная статистическая погрешность не превышала 4,1%.

Согласно результатам, 54% опрошенных назвали коррупцию главной угрозой для страны, 39% считают таковой конфликт с Россией, а еще 7% затруднились с ответом. Исследование также показало связь между уровнем доверия к Владимиру Зеленскому и восприятием угроз: чем ниже доверие к президенту, тем чаще коррупция называется более серьезной проблемой.

Среди граждан, которые полностью не доверяют Зеленскому, 76% выбрали коррупцию как главную угрозу, в то время как войну с Россией назвали только 16%. Даже среди тех, кто «скорее доверяет» или «скорее не доверяет» президенту, коррупция лидирует среди проблем. Лишь среди граждан, полностью доверяющих Зеленскому, немного преобладают опасения по поводу конфликта с Россией.

Отношение к коррупции как к самой серьезной угрозе разделяют как сторонники, так и противники вывода войск из Донбасса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в создании мафиозной структуры.

Бывший руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан связал персональные санкции против него с публикацией материалов о коррупции.

В начале мая в нескольких областях страны начались громкие аресты сотрудников военкоматов за вымогательство.