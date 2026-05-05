Богдан объяснил украинские санкции публикацией «пленок Миндича»

Экс-глава офиса Зеленского Богдан объяснил украинские санкции «пленками Миндича»

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывший глава офиса украинского лидера подтвердил введение персональных санкций за критику власти и публикацию резонансных аудиозаписей, передает ТАСС. Политик отметил, что официальная формулировка решения скрывает истинные причины ограничений.

«Мое быстрое расследование обстоятельств введения санкций показало, что санкции введены против меня за распространение среди журналистов «пленок Миндича». <…> Вдумайтесь, впервые в мировой истории санкции введены не за коррупцию, а за борьбу с коррупцией, за противодействие коррупции. С юридической точки зрения я получил санкции по делу «пленок Миндича», – написал Богдан в запрещенной в России социальной сети Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской).

Он не стал уточнять свою причастность к обнародованию новых фрагментов записей. По его словам, власти прячут реальный мотив за формулировкой о системной дискредитации высшего руководства государства. Богдан назвал абсурдными попытки связать его с упоминаемым на записях «Андреем», напомнив о своем увольнении еще в феврале 2020 года.

В связи со сложившейся ситуацией экс-глава офиса анонсировал независимое адвокатское расследование. Он пообещал привлечь к уголовной ответственности всех должностных лиц, причастных к введению санкций или препятствующих установлению истины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Андрея Богдана. Украинские СМИ опубликовали аудиозаписи переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым. Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель допустила наличие голоса Елены Зеленской на этих секретных пленках.