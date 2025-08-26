  • Новость часаВенгрия заявила о признаках гостерроризма в подрыве «Северных потоков»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Отмечен рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР
    Российские войска зашли в северную часть Купянска
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    Чехия потребовала ограничить передвижение российских дипломатов
    Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.

    2 комментария
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    26 августа 2025, 11:30 • Экономика

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Соя стала оружием БРИКС против США
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США.

    Американские производители сои оказались на грани разорения из-за тарифной войны с Китаем. Американская Ассоциация сои обратилась в письме к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот договорился с Китаем об отмене ответных пошлин и о закупке американских соевых бобов.

    Как минимум последние пять лет Китай является главным в мире покупателем сои. На него приходилось 61% мирового экспорта. Ключевые импортеры сои – это Бразилия (57%) и США (29%), по данным OEC за 2023 год.

    Однако торговая война с США заставила Китай начать покупать сою у прямых конкурентов американских фермеров – в Южной Америке, в частности в Бразилии и Аргентине, а также в России. Это яркий пример того, как, объединившись, страны БРИКС помогают Китаю в геополитическом противостоянии с США.

    «Китай был и остается крупнейшим потребителем сои в мире, и это огромный рынок, заменить который для фермеров – экспортеров сои из США сложно или даже невозможно», – говорит Ксения Бондаренко, доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ.

    Китайский портал Baijiahao отмечает, что Китай резко сократил закупку американских соевых бобов, но при этом подписал договоры на рекордные заказы с Бразилией, Аргентиной и Россией. Целых 22 млн тонн соевых бобов, собранных прошлой осенью, остаются нераспроданными до сих пор на складах в США, по данным портала.

    При этом приближается время сбора нового урожая, а Китай до сих пор не делает заявки на закупку американской сои. Если осень наступит без достижения соглашения с Китаем, то последствия для американских фермеров будут катастрофическими, предупреждают в Американской Ассоциации сои. Фермеры и так переживают экстремальный финансовый стресс и вряд ли смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем.

    «Существует риск разорения американских соевых компаний из-за перепроизводства и роста цен. Если Китай не возобновит закупки, фермеры могут обанкротиться. Спасение – в поиске новых рынков. Но найти замену китайскому рынку непросто»,

    – говорит Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

    За первые семь месяцев года Китай импортировал 61,03 млн тонн соевых бобов, что на 4,63% больше, чем годом ранее. Если смотреть за семь месяцев, то Китай купил почти 70% импортной сои у Бразилии, а четверть – у США, но в июле картина меняется кардинально, отмечает Ксения Бондаренко. В прошлом месяце Китай купил 11,7 млн тонн сои, и почти 90% этих поставок пришлось на Бразилию, тогда как доля США упала до менее 4%, говорит эксперт. Пекин в июле нарастил на 14% закупки сои в Бразилии и сократил на 12% – в США.

    «Пока полностью заместить США сложно, но, в целом, с учетом перспектив Бразилии в производстве сои, этот сценарий вполне осуществим в среднесрочной перспективе», – считает Бондаренко.

    По ее словам, эффективность производства бобов в Бразилии существенно выше, чем в США. «Так, средние производственные затраты на акр соевых бобов в Бразилии в 2021/22 году были на 1/5 ниже, чем в США, в основном из-за более низких затрат на землю и капитал. К этому стоит добавить, с одной стороны, партнерство Бразилии и Китая на стратегическом уровне, в том числе в рамках БРИКС+, усиление регионализации и френдшоринга последних лет (когда торговля ведется с дружественными странами). А с другой стороны, мы видим торговую напряженность с США из-за пошлин Трампа. Неудивительно, что Китай и Бразилия наращивают двустороннюю торговлю соевыми бобами», – говорит Бондаренко.

    Бразилия, на самом деле, уже не первый год увеличивает свое присутствие на китайском рынке: с 2018 по 2024 год экспорт сои из этой страны в Китай вырос более чем в три раза по сравнению с США, добавляет эксперт. Теперь американские фермеры окончательно теряют позиции.

    Такая тихая ответная борьба Китая, который без громких заявлений просто находит других поставщиков взамен американских, уже приносит свои плоды.

    США стали бояться вводить новые пошлины против китайских товаров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не скрывает, что США не делают этого из-за наличия у Пекина торговых связей с Москвой.

    В частности, Россия увеличила производство сои на Дальнем Востоке, что говорит о налаженном торговом взаимодействии с Китаем в условиях санкций со стороны США, пишет китайский портал Baijiahao.

    Еще в 2024 году, по данным Росстата, урожай сои в России достиг рекордного значения за всю историю возделывания культуры в стране – 7 млн тонн, что на 3,1% (на 214,2 тыс. тонн) выше показателя 2023 года. В сезоне 2025/26 валовой сбор сои в России может составить порядка 8,4 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше, чем сезоном ранее, ожидает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

    Лидер среди российских регионов по производству сои – Амурская область. В прошлом году там было собрано 1,4 млн тонн сои, или 20% от общего сбора в стране. В 2025 году планируется вырастить 1,7 млн тонн сои,

    говорил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. При этом потенциал у региона доходит до 2 млн тонн семян сои ежегодно благодаря благоприятным климатическим условиям, плодородным землям и опытным аграриям.

    Для понимания, 20 лет назад, в 2005 году, соя для российских аграриев была эксклюзивом, так как в России собирали всего полмиллиона тонн (против 7 млн тонн в 2024 году). Но уже в 2018 году производство достигло 4 млн тонн, а с 2022 года начался новый виток роста. В 2022 году урожай сои в России резко вырос до 6 млн тонн против 4,8 млн тонн в предыдущем году. В 2023 году урожай прибавил еще 800 тыс. тонн, и в этом году ожидается рекордный рост – на 1,4 млн тонн.

    Соевой отрасли России помогает разворот на восток и спрос со стороны Китая, а также рост потребления сои внутри страны, так как Россия делает больший упор на переработанную сою, например, соевое масло, отмечает Бондаренко.

    В ИКАР считают, что Россия на фоне рекордного производства сои может прекратить ее импорт в этом году. По данным ИКАР, рекордный урожай бобов удалось собрать благодаря успехам ранее «не соевых» регионов, таких как Поволжье и Сибирь. В этих регионах было собрано 1,2 млн тонн соевых бобов, рост составил целых 65% год к году. За счет новых соевых регионов удалось покрыть более низкий урожай и недосев в Приморье, которые произошли из-за наводнения.

    «Раньше Россия почти не участвовала в соевой торговле из-за слабых урожаев и плохой инфраструктуры. Но новые технологии, инвестиции и климат помогли наладить производство. У России есть потенциал роста соевой отрасли. Благодаря таким преимуществам, как близость к Китаю, низкие логистические издержки, качество самого продукта. Но все будет зависеть от урожайности», – заключает Осянин.

    Главное
    Алаудинов заявил о зачистке Серебрянского лесничества от ВСУ
    Москва пообещала восстановить разрушенные Украиной районы Донецка
    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией
    В Турции рассказали о возможной судьбе российского пловца Свечникова
    Для родителей школьников предложили сделать 1 сентября выходным
    Среди российских туристов отметили рост популярности избинга
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Перейти в раздел

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации