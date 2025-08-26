Соя стала оружием БРИКС против США

Tекст: Ольга Самофалова

Американские производители сои оказались на грани разорения из-за тарифной войны с Китаем. Американская Ассоциация сои обратилась в письме к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот договорился с Китаем об отмене ответных пошлин и о закупке американских соевых бобов.

Как минимум последние пять лет Китай является главным в мире покупателем сои. На него приходилось 61% мирового экспорта. Ключевые импортеры сои – это Бразилия (57%) и США (29%), по данным OEC за 2023 год.

Однако торговая война с США заставила Китай начать покупать сою у прямых конкурентов американских фермеров – в Южной Америке, в частности в Бразилии и Аргентине, а также в России. Это яркий пример того, как, объединившись, страны БРИКС помогают Китаю в геополитическом противостоянии с США.

«Китай был и остается крупнейшим потребителем сои в мире, и это огромный рынок, заменить который для фермеров – экспортеров сои из США сложно или даже невозможно», – говорит Ксения Бондаренко, доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ.

Китайский портал Baijiahao отмечает, что Китай резко сократил закупку американских соевых бобов, но при этом подписал договоры на рекордные заказы с Бразилией, Аргентиной и Россией. Целых 22 млн тонн соевых бобов, собранных прошлой осенью, остаются нераспроданными до сих пор на складах в США, по данным портала.

При этом приближается время сбора нового урожая, а Китай до сих пор не делает заявки на закупку американской сои. Если осень наступит без достижения соглашения с Китаем, то последствия для американских фермеров будут катастрофическими, предупреждают в Американской Ассоциации сои. Фермеры и так переживают экстремальный финансовый стресс и вряд ли смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем.

«Существует риск разорения американских соевых компаний из-за перепроизводства и роста цен. Если Китай не возобновит закупки, фермеры могут обанкротиться. Спасение – в поиске новых рынков. Но найти замену китайскому рынку непросто»,

– говорит Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

За первые семь месяцев года Китай импортировал 61,03 млн тонн соевых бобов, что на 4,63% больше, чем годом ранее. Если смотреть за семь месяцев, то Китай купил почти 70% импортной сои у Бразилии, а четверть – у США, но в июле картина меняется кардинально, отмечает Ксения Бондаренко. В прошлом месяце Китай купил 11,7 млн тонн сои, и почти 90% этих поставок пришлось на Бразилию, тогда как доля США упала до менее 4%, говорит эксперт. Пекин в июле нарастил на 14% закупки сои в Бразилии и сократил на 12% – в США.

«Пока полностью заместить США сложно, но, в целом, с учетом перспектив Бразилии в производстве сои, этот сценарий вполне осуществим в среднесрочной перспективе», – считает Бондаренко.

По ее словам, эффективность производства бобов в Бразилии существенно выше, чем в США. «Так, средние производственные затраты на акр соевых бобов в Бразилии в 2021/22 году были на 1/5 ниже, чем в США, в основном из-за более низких затрат на землю и капитал. К этому стоит добавить, с одной стороны, партнерство Бразилии и Китая на стратегическом уровне, в том числе в рамках БРИКС+, усиление регионализации и френдшоринга последних лет (когда торговля ведется с дружественными странами). А с другой стороны, мы видим торговую напряженность с США из-за пошлин Трампа. Неудивительно, что Китай и Бразилия наращивают двустороннюю торговлю соевыми бобами», – говорит Бондаренко.

Бразилия, на самом деле, уже не первый год увеличивает свое присутствие на китайском рынке: с 2018 по 2024 год экспорт сои из этой страны в Китай вырос более чем в три раза по сравнению с США, добавляет эксперт. Теперь американские фермеры окончательно теряют позиции.

Такая тихая ответная борьба Китая, который без громких заявлений просто находит других поставщиков взамен американских, уже приносит свои плоды.

США стали бояться вводить новые пошлины против китайских товаров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не скрывает, что США не делают этого из-за наличия у Пекина торговых связей с Москвой.

В частности, Россия увеличила производство сои на Дальнем Востоке, что говорит о налаженном торговом взаимодействии с Китаем в условиях санкций со стороны США, пишет китайский портал Baijiahao.

Еще в 2024 году, по данным Росстата, урожай сои в России достиг рекордного значения за всю историю возделывания культуры в стране – 7 млн тонн, что на 3,1% (на 214,2 тыс. тонн) выше показателя 2023 года. В сезоне 2025/26 валовой сбор сои в России может составить порядка 8,4 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше, чем сезоном ранее, ожидает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Лидер среди российских регионов по производству сои – Амурская область. В прошлом году там было собрано 1,4 млн тонн сои, или 20% от общего сбора в стране. В 2025 году планируется вырастить 1,7 млн тонн сои,

говорил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. При этом потенциал у региона доходит до 2 млн тонн семян сои ежегодно благодаря благоприятным климатическим условиям, плодородным землям и опытным аграриям.

Для понимания, 20 лет назад, в 2005 году, соя для российских аграриев была эксклюзивом, так как в России собирали всего полмиллиона тонн (против 7 млн тонн в 2024 году). Но уже в 2018 году производство достигло 4 млн тонн, а с 2022 года начался новый виток роста. В 2022 году урожай сои в России резко вырос до 6 млн тонн против 4,8 млн тонн в предыдущем году. В 2023 году урожай прибавил еще 800 тыс. тонн, и в этом году ожидается рекордный рост – на 1,4 млн тонн.

Соевой отрасли России помогает разворот на восток и спрос со стороны Китая, а также рост потребления сои внутри страны, так как Россия делает больший упор на переработанную сою, например, соевое масло, отмечает Бондаренко.

В ИКАР считают, что Россия на фоне рекордного производства сои может прекратить ее импорт в этом году. По данным ИКАР, рекордный урожай бобов удалось собрать благодаря успехам ранее «не соевых» регионов, таких как Поволжье и Сибирь. В этих регионах было собрано 1,2 млн тонн соевых бобов, рост составил целых 65% год к году. За счет новых соевых регионов удалось покрыть более низкий урожай и недосев в Приморье, которые произошли из-за наводнения.

«Раньше Россия почти не участвовала в соевой торговле из-за слабых урожаев и плохой инфраструктуры. Но новые технологии, инвестиции и климат помогли наладить производство. У России есть потенциал роста соевой отрасли. Благодаря таким преимуществам, как близость к Китаю, низкие логистические издержки, качество самого продукта. Но все будет зависеть от урожайности», – заключает Осянин.