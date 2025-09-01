  • Новость часаПрезидент России Владимир Путин прибыл в Пекин
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета
    Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    Юрист разъяснила правила сдачи дачи в аренду по новому закону
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    В Госдуме объяснили карту Генштаба с отсутствием Одессы и Николаева в составе Украины
    Bloomberg узнал о виртуальном саммите лидеров БРИКС по тарифам Трампа
    Кассир из «Крокуса» лично проводила террориста в зал
    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье
    Мнения
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    17 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    14 комментариев
    1 сентября 2025, 22:50 • В мире

    Германия спасла НАТО назло немцам

    Германия спасла НАТО назло немцам
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил свой имидж нелепого политика и заявил, что спас НАТО от распада. В его словах есть доля правды, но гораздо больше самодовольства. А главное, что немцы Мерцу за это «спасение» вряд ли будут благодарны. Для них это не спасение, а наоборот – кабала.

    «Я был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и мы, ФРГ, не были бы готовы тратить 3,5% ВВП на оборону и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то это НАТО, возможно, распалось бы в тот же день. Мы это предотвратили», – хвастается канцлер Германии Фридрих Мерц. Нашел чем похвастаться.

    Речь идет о саммите, на котором европейские страны альянса приняли условия администрации Дональда Трампа о значительном наращивании оборонных расходов до 5% от ВВП в условиях, когда некоторые из этих стран с трудом и нехотя нарастили даже до 2%. В числе некоторых была и Германия.

    Когда немецкое правительство еще возглавляла Ангела Меркель, а скаредный Трамп впервые выиграл выборы и требовал от стран Европы тратить на оборону по 3% от ВВП, канцлерин шантажу американца не поддалась: обязательства насчет увеличения расходов были взяты только с прицелом на далекое будущее. На сей раз европейцы капитулировали сразу и с подобострастной улыбкой, а генсек альянса Марк Рютте назвал президента США «папочкой».

    Мерц прав в том, что от Германии в той ситуации зависело многое как от ведущей экономики ЕС. Если бы Берлин заартачился, ряд других евростран последовал бы его примеру, а Трамп стал бы мрачным и грозным, как на знаменитой фотографии с саммита НАТО 2016 года, где он, сложив руки на груди, сидит напротив Меркель и ее группы поддержки.

    Но Мерц лукавит, когда намекает, что за этим последовал бы распад НАТО сиречь выход оттуда США. Трамп никогда не угрожал этим открыто, а в том случае, если угрожал скрыто, исполнение его угрозы было маловероятным. Нынешний американский президент – человек вздорный, но ему наверняка объяснили, сколь значим и выгоден Североатлантический альянс для американской военной промышленности – важного спонсора как самого Трампа, так и его Республиканской партии.

    Вашингтон угрожал европейцам совсем другим – тем, что полностью выйдет из конфликта вокруг Украины в том случае, если Европа не возьмет на себя большую часть затрат. Она взяла. И те вооружения, которые европейцы покупают у США для ВСУ по новой схеме, учитываются в том самом отчислении «5% от ВВП на оборону».

    Если бы в Европе не согласились на это, дальнейшее снабжение Украины Брюссель в любом случае не потянул бы, а Киев, лишившись достаточных для продолжения боевых действий объемов поддержки, вынужден был бы принять условия России. Засим военный конфликт завершается.

    Вот что случилось бы в том случае, если бы Германия отказалась от повышенных обязательств перед Вашингтоном и Киевом, а не распад НАТО, как заявляет Мерц. Если бы НАТО при этом действительно распалось, от этого происходила бы огромная польза как для России, так и для самой Европы, но вряд ли бы нам повезло настолько, как говорит канцлер. Он, мягко говоря, приукрашивает.

    С одной стороны, рисует себе фальшивую медальку «за спасение НАТО», с другой – обосновывает собственную экономическую стратегию.

    Эта стратегия в том, чтобы вложиться в оборонное производство. Выпускать, условно говоря, не автомобили, а бронетранспортеры. Сделать ВПК ФРГ двигателем экономики в условиях второй холодной войны, трамповских тарифов на импорт в 15% и отсутствия доступа к российскому рынку с его энергоресурсами.

    Вариант, по которому нужно ставить на дипломатическое урегулирование и мирное сосуществование с РФ, Мерцем не рассматривался. Несмотря на лебезящие подходы к Трампу, он единственный из лидеров крупных стран Европы, кто раз от раза повторяет: боевые действия будут продолжаться еще долго.

    Обязательства перед США в 5% оборонных расходов – это его, канцлера, личный вклад в продолжение конфликта.

    Нюанс в том, что денег на Украину, бундесвер и расширение военного производства у Берлина не было. Пришлось наобещать системным партиям с три короба, чтобы вместе с ними пересмотреть «долговой тормоз» (особенность Конституции, запрещающая повышенные долговые обязательства) и взять исторически рекордный займ. Если бы не этот займ, НАТО бы развалилось (точнее, Мерц хочет, чтобы все так думали).

    Учитывая воистину комичную невезучесть Мерца как политика, трудно представить, что он что-то там спас, включая НАТО, и безотносительно Трампа. Даже теперь, набирая многомиллиардные кредиты ради Владимира Зеленского и противостояния с Россией, канцлер неловко обвинил в излишней расточительности собственный народ, подчеркнув, что на народ денег не хватит.

    «Мы просто больше не можем позволить себе сохранять нынешнюю систему социального страхования, учитывая наши доходы. Мы годами жили не по средствам», – заявил Мерц на съезде одного из земельных отделений своей партии ХДС. По его словам, чтобы Германии «не превратиться в индустриальный музей», придется потерпеть «болезненные решения» и «урезания».

    Вскоре после этого министр труда ФРГ Бербель Бас, представляющая другую партию правящей коалиции – СДПГ, назвала разговоры по сокращению соцрасходов «чушью». То есть ее начальник и канцлер Германии несет чушь. Это на него похоже.

    Можно предположить, что игра Мерца тоньше – и резать будут в первую очередь расходы на соцгарантии для безработных мигрантов и беженцев, что многие избиратели встретят с одобрением. Но ему, действительно, еще придется уговорить более левого и социально ориентированного партнера по коалиции. А пока это выглядит так, что канцлер не контролирует ситуацию в правительстве – и что даже в собственном правительстве его как-то не особенно уважают.

    Справедливости ради, у Германии был другой путь для того, чтобы «не превратиться в индустриальный музей» – противостоять давлению Вашингтона и Брюсселя по вопросам поддержки режима Зеленского и введения антироссийских санкций. Однако поворот на этот путь был пройден не Мерцем, а предыдущим правительством Олафа Шольца. Тяжелое экономическое положение тоже досталось нынешнему канцлеру от предшественников.

    Однако Шольц пытался замедлять эскалацию, выбирал выражения и не искал повода поссориться с Москвой сильнее, чем того требовали США. Теперь, когда можно сравнивать, он смотрится на фоне Мерца чуть ли не Бисмарком.

    А до Шольца канцлером была Ангела Меркель – старый недруг Мерца, на годы выдавившая его из политики. Когда она противостояла напору Трампа по вопросам финансирования НАТО и санкций против «Северного потока», ее рейтинг поддержки зашкаливал за 60%. У Мерца он едва доходит до 30%.

    Если Шольц на его фоне Бисмарк, то Меркель – и вовсе Фридрих Великий. О чем смешно и даже стыдно было подумать в те спокойные, сытые и невозвратные для Германии годы, когда она возглавляла ее правительство.

    Главное
    Марочко сообщил о тяжелых боях на востоке Константиновки
    Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС
    Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
    Эксперт назвал подозрительные для банков операции клиентов
    Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва
    Защитник «Зенита» Сантос сменил российское на бразильское спортивное гражданство

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации