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Военный истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Японии
Истребитель ВВС Японии F-15 совершил экстренную посадку в гражданском аэропорту
Из-за возникших технических неполадок боевой самолет приземлился в воздушной гавани города Комацу, что привело к временной приостановке полетов пассажирских лайнеров.
Воздушное судно, приписанное к базе японских военно-воздушных сил, приземлилось 14 июля, передает РИА «Новости». Управлявший машиной пилот не пострадал во время нештатной ситуации.
Работа транспортного узла оказалась временно парализована. Администрация приостановила взлеты и посадки всех регулярных пассажирских рейсов.
В настоящее время профильные специалисты устанавливают причины произошедшего инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американский истребитель F-35A исчез с радаров у побережья Японии.
В августе прошлого года британский военный самолет F-35B экстренно приземлился в гражданском аэропорту Кагосимы.
За несколько дней до этого японский истребитель F2 разбился над Тихим океаном во время тренировочного полета.