Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Эксперт по этикету назвала худшие подарки для педагогов ко Дню учителя
Эксперт по этикету назвала худшие подарки ко Дню учителя
Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала самые неуместные подарки для педагогов ко Дню учителя и посоветовала выбирать полезные аксессуары.
«Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения – табу», – сказала она РИА «Новости», пояснив, что такие презенты нарушают правила хорошего тона.
Эксперт подчеркнула, что стоимость подарка не должна превышать 3 тыс. рублей.
Беспроигрышными вариантами для поздравления педагога станут полезные аксессуары для работы, предметы для обустройства рабочего места, подписка на образовательную платформу или редкая книга.
День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор назвал правила выбора свежего букета. Советник президента Елена Ямпольская анонсировала встречу президента Путина с лауреатами конкурса учителей 5 октября.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД подготовила открытки и поздравления с Днем учителя 2026.