Глава ВС Уганды пригрозил атакой Бунии на востоке ДР Конго из-за непрекращающихся боев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава вооруженных сил Уганды, генерал Мухузи Кайнеругаба, заявил о возможной атаке на город Буниа, расположенный на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), если все воюющие там силы не сложат оружие в течение суток, передает ТАСС. Он добавил, что люди из этнической группы бахима, проживающие по обе стороны границы, гибнут в этом регионе. Генерал отметил, что действует с полномочиями Верховного главнокомандующего Народными силами обороны Уганды, Йовери Мусевени.

Эта угроза прозвучала на фоне ухудшившейся ситуации в ДРК, где повстанцы из группы «Движение 23 марта» (М23) усилили свои действия. 14 февраля они вошли в город Букаву, столицу провинции Южное Киву, после захвата Гомы, столицы Северное Киву, в конце прошлого месяца. Эти события привлекли внимание международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к соблюдению территориальной целостности ДРК и избеганию эскалации конфликта. Он подчеркнул необходимость выхода из тупиковой ситуации и начал диалог для решения конфликта. Выступая на саммите Африканского союза, Гутерреш заявил: «Суверенитет и территориальная целостность ДРК должны соблюдаться».

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Центральной Африки призвали Руанду немедленно вывести войска из Демократической Республики Конго (ДР Конго). В конфликте в ДР Конго погибли сотни руандийских солдат. Более ста больных оспой обезьян сбежали в Конго из-за боевых действий армии с группировкой М23.