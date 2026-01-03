Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.10 комментариев
Трамп заявил, что Венесуэла якобы забрала нефть у США
Трамп обвинил Венесуэлу в «захвате нефти США» и угрозе оружием
На фоне обострения отношений между странами Дональд Трамп заявил, что Венесуэла якобы в одностороннем порядке лишила США нефтяных активов на миллиарды долларов, а также закупала наступательное оружие, которое угрожало США.
В ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго Дональд Трамп заявил, что Венесуэла якобы в одностороннем порядке забрала нефть, активы и нефтяные платформы США, что, по его словам, «обошлось нам в миллиарды и миллиарды долларов», сообщает ТАСС. Трамп отметил, что эти действия Венесуэлы продолжались долгое время, но «никогда у нас не было президента, который бы что-то с этим делал».
Трамп также подчеркнул, что нефтяная индустрия Венесуэлы, по его мнению, была создана за счет «таланта, упорства и навыков американцев», а огромная инфраструктура, по его словам, была «отнята, словно мы были младенцами».
Кроме того, Трамп обвинил руководство Венесуэлы в размещении иностранных сил и покупке наступательных вооружений за рубежом, которые, по его утверждению, могли угрожать интересам США. Он подчеркнул: «Америка никогда не позволит иностранным державам грабить наш народ или вытеснять нас из нашего собственного полушария».
Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о нанесении США ударов по гражданским и военным объектам в Каракасе, охарактеризовав действия Вашингтона как военную агрессию. В стране введено чрезвычайное положение.
Трамп подтвердил проведение масштабных ударов по Венесуэле, добавив, что лидер республики Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены из страны.
В ходе той же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период.
Трамп назвал военную операцию Соединенных Штатов в Венесуэле демонстрацией мощи США. Он подчеркнул, что целью американской операции в Венесуэле был именно захват Мадуро.