Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.10 комментариев
Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА
Собянин сообщил о нейтрализации четырех БПЛА на подлете к Москве
Четыре беспилотника были сбиты на подлете к столице, а специалисты экстренных служб уже работают на местах падения их обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Четыре беспилотника были сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Собянин уточнил, что атака еще двух беспилотников, летевших в сторону российской столицы, также была отражена. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.
Беспилотники попытались атаковать Москву и накануне.
Более двух десятков дронов были сбиты 1 января на подлете к Москве.