Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве БПЛА

Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе

Tекст: Ольга Иванова

Председатель правления мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян сообщил, что отказал президенту Владимиру Зеленскому в возможности выступить в центре, передает ТАСС. В интервью немецкому изданию Neue Osnabrucker Zeitung Даян рассказал: «Он хотел произнести речь перед тремя сотнями человек, и это должно было транслироваться по всему миру. Я это отклонил».

По словам Даяна, он сразу понял, на какую аудиторию был нацелен Зеленский, и отметил: не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид – Холокост. Руководитель комплекса пояснил, что во время Холокоста на Украине были не только жертвы, но и соучастники, а иногда и главные преступники из числа украинцев.

Даян подчеркнул, что решение об отказе было правильным, потому что миссия «Яд Вашем» – память о жертвах Холокоста, и именно этому должен быть посвящен мемориал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий вручил Владимиру Зеленскому двухтомник с документами о гибели поляков во время Волынской резни.

Польские власти планируют эксгумировать останки жертв Волынской резни в четырех-пяти местах на Украине в 2026 году.