Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве БПЛА

Собянин сообщил о сбитом ПВО Минобороны БПЛА при подлете к Москве
Беспилотный летательный аппарат был уничтожен при подлете к Москве, в районе падения обломков работают профильные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Один беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны Министерства обороны на подлете к Москве, передает Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина. По словам мэра, ПВО успешно предотвратила проникновение БПЛА в воздушное пространство города.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники попытались атаковать Москву накануне.
Более двух десятков дронов были сбиты 1 января на подлете к Москве.