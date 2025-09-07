Лавров объяснил значение совместного фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Лавров заявил об общности интересов России, Китая и Индии

Tекст: Дарья Григоренко

«Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы», – отметил Лавров, комментируя совместную фотографию лидеров, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что совместные интересы России, Индии и Китая прежде всего связаны с экономическим развитием, решением социальных задач и повышением уровня жизни населения. Совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина было сделано на саммите ШОС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, опубликовав совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Кая Каллас отметила переговоры лидеров России, Китая и КНДР как вызов существующему мировому порядку.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что президент России на саммите ШОС в Китае уступил премьер-министру Индии свое место в автомобиле Aurus. Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton.