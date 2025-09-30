  • Новость часаСВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    В Прибалтике нарываются на ссору с еще одной крупной мировой державой
    Путин заявил о возрождении иконных русских земель Донбасса и Новороссии
    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну
    Босфор перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию судна
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 12:46 • Новости дня

    Google LLC отказался от требований к телеканалам «Спас» и Russia Today

    Tекст: Вера Басилая

    Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора между Google LLC и российскими телеканалами RT и «Спас»

    Google отказался от своих требований запретить российским СМИ взыскивать судебные неустойки с корпорации в иностранных судах. Это решение, по мнению представителя адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, стало первой победой российских СМИ над Google в американской юрисдикции, пишут «Ведомости».

    В отношении «Спаса» соглашение вступает в силу сразу, а в отношении RT – после получения специальной лицензии OFAC из-за американских санкций против канала. Даже если лицензия не будет выдана, перспектив для Google добиться положительного исхода в суде уже не осталось, отметил юрист.

    Процедура лицензирования не мешает процессам, которые RT инициировал в зарубежных судах.

    Владельцы телеканалов считают это соглашение первым шагом к глобальному урегулированию спора с Google, включая возможную разблокировку каналов и выплату неустоек.

    Ранее российские СМИ уже добились признания и исполнения своих решений в судах ряда стран, таких как Турция, Испания, Венгрия, ЮАР и другие. Юристы связывают стратегию Google с нежеланием раскрывать судебные риски для активов Alphabet за рубежом.

    Напомним, российские СМИ, включая RT, «Царьград» и «Спас», подали апелляцию на решение Высокого суда Лондона, запрещающее добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом.

    Сумма денежных требований российских телеканалов к Google уже превысила капитализацию материнской компании Alphabet.

    29 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сообщил Дональду Трампу о завершенности конфликта на Украине, подчеркнув, что Россия одержала победу.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выразил бывшему президенту США Дональду Трампу мнение о победе России в конфликте на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Орбана, Трамп интересовался его позицией относительно ситуации на фронте.

    В эфире программы «Борцовский час» венгерский премьер отметил: «Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт». Таким образом, Орбан подчеркнул, что считает итоги конфликта предрешенными.

    Ранее Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы вернуть свои территории и даже «пойти дальше». Зеленский, в свою очередь, отметил, что был удивлен подобным заявлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию. Орбан также рассказал, что президент США Дональд Трамп неожиданно «ворвался на ужин», когда Орбан с супругой пробовали новое лечо.

    29 сентября 2025, 18:37 • Новости дня
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки, сообщили российские десантники.

    Бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии, которые принимали участие в штурме укрепленного района Донбасса, рассказали, что каждый метр продвижения давался с боем. Одни считают, что сложнее вести бой в поле, другие – в многоэтажных зданиях, передает RT.

    Штурмовик с позывным Дема рассказал: «На каждом этаже, в каждом окне – хохлы. А заходить нам надо было как раз там, где сидел пулеметчик за бронированной дверью. А он один мог целое отделение сдержать». После танковой поддержки удалось устранить пулеметчика и зачистить здание. Дема получил тяжелое ранение в бою в частном секторе, но продолжил выполнять задачу несмотря на размолотую ногу и осколки в позвоночнике.

    В ходе другого эпизода группе пришлось самостоятельно защищать занятую позицию две недели, ожидая эвакуации и получая медикаменты с дронов. За этот бой Дему представили к награде медалью «За отвагу». Его однополчанин Буш вспоминал, как неожиданность и маскировка позволили группе занять лес под Часовым Яром незамеченными, обеспечив безопасность для других подразделений, а сам боец был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

    При выполнении задачи они были замечены украинскими дронами. Однако приветственный жест спас им жизни.

    «Мне товарищ говорит: «Закуривай и маши ручками». Ну мы задымили, «птицам» передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было», – вспомнил боец с позывным Буш.

    По его словам, благодаря таким хитростям российским штурмовикам удалось зайти в лес близ Часов Яра так, что противник не знал об этом еще четыре дня.

    Командир батареи Ветлуга отметил, что за два года война изменилась из-за появления беспилотников и систем РЭБ. Теперь артиллеристам приходится тщательно маскироваться, а главными целями становятся группы операторов БПЛА и вражеской артиллерии. По его словам, последние успехи дивизии обеспечиваются постоянной готовностью и слаженностью действий всех подразделений.

    После взятия Часова Яра российские войска смогли вернуть все позиции, утраченные во время украинского контрнаступления 2023 года. Авторы публикации отдельно подчеркивают героизм и стойкость российских десантников, сыгравших ключевую роль в этих событиях.

    В августе Минобороны России сообщили, что штурмовой отряд российского 299-го гвардейского полка провел операцию по захвату и зачистке украинского опорного пункта к западу от города Часов Яр.

    Ранее сообщалось, что десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение в 2022 году, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    29 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Путин одобрил выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

    В Министерстве юстиции России подчеркивали, что денонсация конвенции не приведет к снижению уровня гарантий или нарушению прав человека внутри страны, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам.

    На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отказ от Европейской конвенции по предупреждению пыток и протоколов к ней.

    29 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Объявлена стоимость пенсионного коэффициента с 2026 года

    Объявлена стоимость пенсионного коэффициента с 2026 года
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Размер одного пенсионного коэффициента в 2026 году определили на уровне 156 рублей, а фиксированная выплата вырастет до 9584 рублей.

    Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составит 156 рублей 76 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет равен 9584 руб. 69 коп., передает ТАСС. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

    В документе отмечается: «С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона № 400-ФЗ, равного 9584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации – 7,6%».

    Таким образом, с 2026 года выплаты вырастут на 7,6% по сравнению с предыдущим периодом. Эти показатели определяют размер будущих пенсий для россиян, которые получают страховую пенсию по старости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индексация страховых пенсий произойдет с первого января 2026 года. Социальные пенсии будут проиндексированы с первого апреля. Бюджет обеспечит выплату всех обязательств по пенсиям.

    29 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    В своем Telegram-канале Матвиенко выразила мнение, что результат, при котором партия Санду получила 50%, был достигнут «на штыках» «неприкрытой брюссельской евротирании», и это «клеймо окончательной нелегитимности» для президента.

    Матвиенко считает, что каждый день пребывания Санду у власти будет приближать Молдавию к потере суверенитета. Она назвала выборы «наглой, грязной имитацией» и подчеркнула, что после этого избиратели и «работодатели» Санду находятся «исключительно в Брюсселе».

    Председатель Совфеда отметила, что народ Молдавии, который не допустили к голосованию и который видел «весь предвыборный позор», не признает этот результат. Она добавила, что теперь «реальной нелегитимностью» Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники.

    Ранее юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Сообщалось, что правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    29 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Журова предложила скорректировать название праздника День защитника Отечества
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Поскольку 23 февраля считается мужским праздником, стоит выделить для женщин-военнослужащих отдельный день, либо переименовать уже существующий в «День защитников Отечества», сказала газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, комментируя идею учредить в России День защитницы Отечества.

    Руководитель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов выступил с инициативой сделать 29 сентября в России сделать Днем защитницы отечества, посвященный женщинам-военнослужащим. Данная дата предложена исходя из того, что 219 лет назад именно в этот день к казачьему полку присоединилась Надежда Дурова, став первой женщиной-офицером Российской имперской армии.

    «Вообще всегда считалось, что 23 февраля – это праздник всех военнослужащих вне зависимости от пола. Я и сама ежегодно поздравляю в этот день женщин, которые причастны к защите Родины. Другой вопрос, что в День защитника Отечества также принято поздравлять абсолютно всех мужчин, наравне с 8 марта, когда поздравляют всех женщин», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что изначально женщин-военнослужащих было не так много, поэтому выделять какой-то отдельный праздник не нужно было. Однако сейчас дамы в армии и других силовых структурах – не редкость. Сюда, по мнению Журовой, смело можно причислить военных женщин-медиков и волонтеров, которые проделывают огромную работу.

    «Возможно, стоит действительно выделить для женщин в погонах отдельный праздник, ведь если вдуматься, то слово «защитник» определенно мужского рода, поэтому и поздравлять женщин в этот день не приходит сразу на ум. Или же стоит переименовать февральский праздник в «День защитников Отечества». Тогда никаких вопросов, касательно пола, возникать не будет, имеются в виду все защитники нашей Родины», – считает депутат.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день – День российской государственности. По его словам, основатель партии Владимир Жириновский при жизни называл таким днем 21 сентября, поскольку эта дата связана сразу с рядом ключевых событий для России.

    29 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 18,7 трлн рублей планируется выделить через Социальный фонд на пенсии, пособия и поддержку семей с учетом досрочной индексации выплат, причем индексация в 2026 году будет досрочном, сообщили в пресс-службы Министерства труда.

    Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

    В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

    Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

    В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

    29 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького

    Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Кехман освобожден от должности генерального директора МХАТ имени Максима Горького, который он занимал с 2021 года.

    Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ имени Максима Горького, передает ТАСС.

    «Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», – заявил собеседник агентства. Дополнительные подробности о причинах кадрового решения и о возможном преемнике не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральному директору МХАТ и руководителю компании-подрядчика предъявили обвинение во взятке на сумму 27 млн рублей.

    30 сентября 2025, 05:17 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    @ Petty Officer 1st Class Jason Swink/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    29 сентября 2025, 19:54 • Новости дня
    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер Max, подробно разобрав его технологические особенности.

    Эксперт отметил, что Max – не просто альтернатива зарубежным платформам, а фундамент будущей российской цифровой экосистемы, передают «Известия». «Max позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу – он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», – заявил Шуцман.

    По его мнению, запуск собственного мессенджера для России – вопрос национальной безопасности, и Max уже проявил себя как технологически зрелый продукт. Шуцман обратил внимание на надежную архитектуру платформы, выразив восхищение тем, как приложение выдержало резкий рост аудитории. Он также подчеркнул компактный размер приложения – около 24 мегабайт, что, по мнению эксперта, говорит о высоком качестве инженерных решений.

    Шуцман сравнил развитие Max с китайским WeChat, указав, что интеграция с государственными услугами и бизнес-приложениями создает потенциал для роста до уровня многофункционального суперприложения. Особое внимание специалист уделил цифровому ID, назвав его ключевым конкурентным преимуществом для верифицированного доступа к сервисам. Также к достоинствам платформы он отнес стабильное качество связи, использование опенсорс-технологий и безопасную работу с пользовательскими данными.

    Эксперт выделил интернационализацию как ключевое направление развития, подчеркнув, что встроенный перевод в ядро приложения сделает Max незаменимым для пользователей, говорящих на разных языках. Шуцман отметил, что наличие выделенного Центра безопасности подтверждает серьезное отношение проекта к защите персональных данных.

    В заключение Шуцман советует воспринимать Max не только как мессенджер, а как стратегически важный инструмент для создания защищенного, суверенного цифрового пространства России. По его словам, платформа способна стать масштабируемым центром коммуникаций и цифровых услуг, отражая серьезные намерения страны в построении собственного цифрового будущего.

    Ранее Мax запустил цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    29 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Обнародован план США по будущему Газы

    Обнародован план США по будущему Газы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    29 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальная грузинская активистка Нана Сандери призвала сторонников оппозиции отказаться от секса до дня проведения местных выборов 4 октября, чтобы «сохранить энергию на революцию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее словам, перед крупными соревнованиями спортсмены не занимаются сексом, чтобы не тратить энергию.

    Активистка назвала себя и сторонников «солдатами революции», которые также должны быть в полной готовности к назначенному дню.

    Часть грузинской оппозиции отказалась участвовать в выборах 4 октября и анонсировала «свержение власти революционным путем», власти обещают не допустить дестабилизации.

    В комментариях к этому сообщению пользователи социальных сетей пишут, что «лучше бы от секса в свое время отказались твои родители и родители твоих сторонников», а также отмечают, что радикалы «неизлечимы» и иронизируют на счет того, что «оппозиция приносит для достижения своих целей большие жертвы».

    Ранее согласно данным опроса компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди», правящая «Грузинская мечта» получит на местных выборах 4 октября 66,4 процента голосов.

