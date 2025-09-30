Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Google LLC отказался от требований к телеканалам «Спас» и Russia Today
Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора между Google LLC и российскими телеканалами RT и «Спас»
Google отказался от своих требований запретить российским СМИ взыскивать судебные неустойки с корпорации в иностранных судах. Это решение, по мнению представителя адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, стало первой победой российских СМИ над Google в американской юрисдикции, пишут «Ведомости».
В отношении «Спаса» соглашение вступает в силу сразу, а в отношении RT – после получения специальной лицензии OFAC из-за американских санкций против канала. Даже если лицензия не будет выдана, перспектив для Google добиться положительного исхода в суде уже не осталось, отметил юрист.
Процедура лицензирования не мешает процессам, которые RT инициировал в зарубежных судах.
Владельцы телеканалов считают это соглашение первым шагом к глобальному урегулированию спора с Google, включая возможную разблокировку каналов и выплату неустоек.
Ранее российские СМИ уже добились признания и исполнения своих решений в судах ряда стран, таких как Турция, Испания, Венгрия, ЮАР и другие. Юристы связывают стратегию Google с нежеланием раскрывать судебные риски для активов Alphabet за рубежом.
Напомним, российские СМИ, включая RT, «Царьград» и «Спас», подали апелляцию на решение Высокого суда Лондона, запрещающее добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом.
Сумма денежных требований российских телеканалов к Google уже превысила капитализацию материнской компании Alphabet.