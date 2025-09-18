Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

Tекст: Ольга Самофалова

Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства американской Nvidia, предназначенные для технологий искусственного интеллекта. Регулятор считает, что процессоры китайского производства достигли сопоставимого уровня производительности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Ранее пресса писала, что китайские производители чипов планируют утроить общий объем производства ИИ-чипов в следующем году. И власти КНР считают, что внутреннего предложения будет достаточно для удовлетворения спроса без необходимости закупки чипов за рубежом.

В итоге китайские компании ByteDance и Alibaba, согласно источникам, прекратили тестирование и отменили заказы на чипы RTX Pro 6000D, специально разработанные Nvidia для китайского рынка. А речь шла о покупке десятков тысяч таких чипов.

Если Китай реально может теперь делать собственные процессоры не хуже, чем американцы, то это огромный прорыв и освобождение от сильной зависимости от США, которую они использовали как рычаг давления.

«США стали лидерами в сфере ИИ, еще когда в 1943 году изобрели первую нейронную сеть. Но тогда к внедрению нейросетей в экономику это не привело. Пока канадский профессор Джеффри Хинтон и его аспиранты не сконструировали глубокую нейронную сеть, которая начала отличать фотографии кошечек от фотографий собачек не хуже человека. И вот тут вступили в игру большие американские деньги. Google наняла Хинтона, Microsoft и Amazon – других ученых. Аспиранты Хинтона прославились позже своими многомиллионными зарплатами и участием в создании Chat GPT и конкурентов этого бота. Сейчас деньги инвесторов всего мира стекаются в Кремниевую долину и льются на ИИ рекой», – говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».

США закрепили свое лидерство в 2010-х годах благодаря редкому сочетанию факторов: научный прорыв в глубоких нейросетях, доступ к крупнейшим в мире облачным вычислениям и взрывной приток частного капитала, говорит Кирилл Черновол, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

В 2022 году был принят пакет федерального финансирования на 52,7 млрд долларов для исследований, производства и подготовки кадров в полупроводниковой отрасли, что подтолкнуло строительство фабрик и локализацию цепочек поставок. На стороне США – и университетские центры, и разработчики, и дата-центры, и доступ к капиталу, говорит эксперт. В 2024 году частные инвестиции в ИИ в США достигли 109,1 млрд долларов, что почти в 12 раз больше, чем в Китае (9,3 млрд).

Китай сильно подсел на продукцию Nvidia, как и многие другие. «Зависимость Китая долгое время держалась на поставках американских графических процессоров и программной среды вокруг них. Она сложилась из-за более быстрого развития передовой компонентной базы в США и ограниченного доступа к самым тонким технологическим нормам производства микросхем. Когда Вашингтон начал вводить ограничения, Пекин оказался связан внешними поставками не только железа, но и привычных инструментов разработки», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В этой истории имеется и высокая доля геополитики. «Еще до лидерства США в отрасли ИИ в мировых лидерах по производству самых передовых микросхем были также компании из Тайваня, в первую очередь TSMC. Но теперь эта компания размещает свои производственные площадки в США, а те взамен усиливают Вооруженные силы Тайваня, причем именно для возможного/вероятного противостояния с Китаем.

Если бы у Китая не было таких территориальных проблем/споров с Тайванем, то, возможно, и не было бы такого сильного технологического отставания от США. Вполне вероятно, что США специально разжигают их противостояние, постоянно напоминая о том, что готовы защищать остров от внешней агрессии, и накачивая его передовым вооружением»,

– рассуждает Чернов.

Конечно, США использовали этот козырь в торговой борьбе с Китаем. Однако это лишь инструмент давления, за которым на самом деле скрываются куда большие страхи Вашингтона. «В США опасаются того, что Китай догонит их в сфере ИИ, что резко увеличит китайский военный потенциал и повысит угрозу национальной безопасности США. Возможно, этот фактор играет даже большую роль при принятии решения по ограничению экспорта высокотехнологичной продукции из США в Китай», – считает аналитик Freedom Finance Global.

Вашингтон сначала ограничил поставки передовых микросхем, потом поставки специальных версий для китайского рынка. Такой классический инструмент техноэкономической конкуренции увеличил стоимость проектов в КНР и усложнил планы китайских компаний, говорит Чернов.

«Догнать NVidia в области графических чипов, которые нашли сейчас применение в ИИ, не может не только Китай. Знаменитые американские Intel и AMD пока что тоже этого не смогли, хотя и стараются. NVidia за годы работы сумела приучить разработчиков программного обеспечения (для игр, обработки видео, научных задач) к своим процессорам и языку программирования CUDA. Когда стандарт фактически создала одна фирма, конкурентам приходится туго», – говорит Делицын.

Китай в последние годы тоже не сидел сложа руки, а пытался эту зависимость от США в ИИ снизить. Например, он создал альтернативные программные комплексы и среды для искусственного интеллекта типа PaddlePaddle от Baidu или MindSpore от Huawei. Но они появились значительно позднее американских аналогов и долгое время уступали по удобству, количеству пользователей и распространенности, добавляет эксперт. «Проблемы оставались и в аппаратной части, от выхода годных кристаллов до дефицита быстродействующей памяти. Тем не менее движение идет поступательно, и разрыв с США постепенно сокращается за счет того, что государство направляет миллиарды долларов на поддержку национальных разработчиков и стимулирует переход к собственным решениям», – говорит Чернов.

«Даже если Китай делает хуже, чем американцы, это не слишком важно. Важно, что он приобретает технологический суверенитет. Так, Китай давно уже справляется с дизайном и производством спецпроцессоров, в частности для майнинга криптовалют», – говорит Делицын.

Если на рынке благодаря конкуренции США и Китая станет больше чипов, и они будут производительнее и доступнее по цене, то российские разработчики, конечно, выиграют, добавляет эксперт.

«Если Китай действительно переключается на собственные чипы, и объемы их выпуска растут, то для БРИКС открывается окно проектов на "недолларовой" технологической основе: локальные центры обработки данных, внедрение ИИ в госуслугах и промышленности, обучение средних по масштабу моделей и широкое применение моделей на китайских ускорителях»,

– говорит Кирилл Черновол.

Страны БРИКС как раз в этом году договорились вместе работать в сфере ИИ и цифровой экономике. Формирование общих подходов к регулированию ИИ в БРИКС актуально для таких сфер, как мобильность и беспилотный транспорт, финансовые и страховые услуги, здравоохранение, логистика и торговля, добавляет эксперт.