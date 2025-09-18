  • Новость часаВ Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    Верховный лидер Афганистана запретил интернет
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    Трамп объявил «Антифа» террористической организацией
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    Спецслужбы Польши признали поражение жилого дома ракетой из F-16
    Прямую линию с Путиным назначили на декабрь
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 11:10 • Экономика

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся.

    Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства американской Nvidia, предназначенные для технологий искусственного интеллекта. Регулятор считает, что процессоры китайского производства достигли сопоставимого уровня производительности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

    Ранее пресса писала, что китайские производители чипов планируют утроить общий объем производства ИИ-чипов в следующем году. И власти КНР считают, что внутреннего предложения будет достаточно для удовлетворения спроса без необходимости закупки чипов за рубежом.

    В итоге китайские компании ByteDance и Alibaba, согласно источникам, прекратили тестирование и отменили заказы на чипы RTX Pro 6000D, специально разработанные Nvidia для китайского рынка. А речь шла о покупке десятков тысяч таких чипов.

    Если Китай реально может теперь делать собственные процессоры не хуже, чем американцы, то это огромный прорыв и освобождение от сильной зависимости от США, которую они использовали как рычаг давления.

    «США стали лидерами в сфере ИИ, еще когда в 1943 году изобрели первую нейронную сеть. Но тогда к внедрению нейросетей в экономику это не привело. Пока канадский профессор Джеффри Хинтон и его аспиранты не сконструировали глубокую нейронную сеть, которая начала отличать фотографии кошечек от фотографий собачек не хуже человека. И вот тут вступили в игру большие американские деньги. Google наняла Хинтона, Microsoft и Amazon – других ученых. Аспиранты Хинтона прославились позже своими многомиллионными зарплатами и участием в создании Chat GPT и конкурентов этого бота. Сейчас деньги инвесторов всего мира стекаются в Кремниевую долину и льются на ИИ рекой», – говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».

    США закрепили свое лидерство в 2010-х годах благодаря редкому сочетанию факторов: научный прорыв в глубоких нейросетях, доступ к крупнейшим в мире облачным вычислениям и взрывной приток частного капитала, говорит Кирилл Черновол, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

    В 2022 году был принят пакет федерального финансирования на 52,7 млрд долларов для исследований, производства и подготовки кадров в полупроводниковой отрасли, что подтолкнуло строительство фабрик и локализацию цепочек поставок. На стороне США – и университетские центры, и разработчики, и дата-центры, и доступ к капиталу, говорит эксперт. В 2024 году частные инвестиции в ИИ в США достигли 109,1 млрд долларов, что почти в 12 раз больше, чем в Китае (9,3 млрд).

    Китай сильно подсел на продукцию Nvidia, как и многие другие. «Зависимость Китая долгое время держалась на поставках американских графических процессоров и программной среды вокруг них. Она сложилась из-за более быстрого развития передовой компонентной базы в США и ограниченного доступа к самым тонким технологическим нормам производства микросхем. Когда Вашингтон начал вводить ограничения, Пекин оказался связан внешними поставками не только железа, но и привычных инструментов разработки», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    В этой истории имеется и высокая доля геополитики. «Еще до лидерства США в отрасли ИИ в мировых лидерах по производству самых передовых микросхем были также компании из Тайваня, в первую очередь TSMC. Но теперь эта компания размещает свои производственные площадки в США, а те взамен усиливают Вооруженные силы Тайваня, причем именно для возможного/вероятного противостояния с Китаем.

    Если бы у Китая не было таких территориальных проблем/споров с Тайванем, то, возможно, и не было бы такого сильного технологического отставания от США. Вполне вероятно, что США специально разжигают их противостояние, постоянно напоминая о том, что готовы защищать остров от внешней агрессии, и накачивая его передовым вооружением»,

    – рассуждает Чернов.

    Конечно, США использовали этот козырь в торговой борьбе с Китаем. Однако это лишь инструмент давления, за которым на самом деле скрываются куда большие страхи Вашингтона. «В США опасаются того, что Китай догонит их в сфере ИИ, что резко увеличит китайский военный потенциал и повысит угрозу национальной безопасности США. Возможно, этот фактор играет даже большую роль при принятии решения по ограничению экспорта высокотехнологичной продукции из США в Китай», – считает аналитик Freedom Finance Global.

    Вашингтон сначала ограничил поставки передовых микросхем, потом поставки специальных версий для китайского рынка. Такой классический инструмент техноэкономической конкуренции увеличил стоимость проектов в КНР и усложнил планы китайских компаний, говорит Чернов.

    «Догнать NVidia в области графических чипов, которые нашли сейчас применение в ИИ, не может не только Китай. Знаменитые американские Intel и AMD пока что тоже этого не смогли, хотя и стараются. NVidia за годы работы сумела приучить разработчиков программного обеспечения (для игр, обработки видео, научных задач) к своим процессорам и языку программирования CUDA. Когда стандарт фактически создала одна фирма, конкурентам приходится туго», – говорит Делицын.

    Китай в последние годы тоже не сидел сложа руки, а пытался эту зависимость от США в ИИ снизить. Например, он создал альтернативные программные комплексы и среды для искусственного интеллекта типа PaddlePaddle от Baidu или MindSpore от Huawei. Но они появились значительно позднее американских аналогов и долгое время уступали по удобству, количеству пользователей и распространенности, добавляет эксперт. «Проблемы оставались и в аппаратной части, от выхода годных кристаллов до дефицита быстродействующей памяти. Тем не менее движение идет поступательно, и разрыв с США постепенно сокращается за счет того, что государство направляет миллиарды долларов на поддержку национальных разработчиков и стимулирует переход к собственным решениям», – говорит Чернов.

    «Даже если Китай делает хуже, чем американцы, это не слишком важно. Важно, что он приобретает технологический суверенитет. Так, Китай давно уже справляется с дизайном и производством спецпроцессоров, в частности для майнинга криптовалют», – говорит Делицын.

    Если на рынке благодаря конкуренции США и Китая станет больше чипов, и они будут производительнее и доступнее по цене, то российские разработчики, конечно, выиграют, добавляет эксперт.

    «Если Китай действительно переключается на собственные чипы, и объемы их выпуска растут, то для БРИКС открывается окно проектов на "недолларовой" технологической основе: локальные центры обработки данных, внедрение ИИ в госуслугах и промышленности, обучение средних по масштабу моделей и широкое применение моделей на китайских ускорителях»,

    – говорит Кирилл Черновол.

    Страны БРИКС как раз в этом году договорились вместе работать в сфере ИИ и цифровой экономике. Формирование общих подходов к регулированию ИИ в БРИКС актуально для таких сфер, как мобильность и беспилотный транспорт, финансовые и страховые услуги, здравоохранение, логистика и торговля, добавляет эксперт.

    Главное
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Пентагон разработал проект системы ПРО «Золотой купол»
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    Шоу Джимми Киммела на время приостановили после слов о Чарли Кирке
    Обвиняемый в получении взяток экс-мэр Вологды умер в больнице

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации