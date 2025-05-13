Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

Tекст: Мария Иванова

В период с 11.00 до 12.15 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Два дрона были ликвидированы над Белгородской областью, еще один – над Курской областью.

Уточняется, что действия ПВО позволили избежать возможных последствий от атак беспилотников. На данный момент информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Ранее во вторник украинские беспилотники нанесли целенаправленный удар по пожарным расчетам в Луганске, в результате чего два сотрудника МЧС погибли, еще 15 получили ранения.

В Курской области в тот же день обнаружили украинский БПЛА, на котором были изображены фашистские свастики.