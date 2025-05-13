Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками
Саперы МЧС обнаружили украинский беспилотник с символикой нацистов
В одном из населенных пунктов области был найден украинский ударный дрон с нарисованными фашистскими свастиками, боевая часть которого была уничтожена.
Об обнаружении беспилотника сообщил командир отряда с позывным «Пилат», передает РИА «Новости». По его словам, группа разминирования работала по заявке муниципалитета, когда наткнулась на украинский БПЛА самолетного типа с нанесенными на планер фашистскими свастиками.
«Боевая часть данного ударного беспилотника была уничтожена. Попытались сохранить сам корпус, чтобы продемонстрировать, как на Украине «нет фашизма», как говорят», – заявил командир.
В сводном отряде МЧС уточнили, что этот беспилотник нашли в конце апреля 2025 года на территории одного из населенных пунктов Курской области. Корпус БПЛА планируется использовать в качестве наглядного примера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.
В современной Германии не считают предосудительной приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории.
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