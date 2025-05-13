Саперы МЧС обнаружили украинский беспилотник с символикой нацистов

Tекст: Денис Тельманов

Об обнаружении беспилотника сообщил командир отряда с позывным «Пилат», передает РИА «Новости». По его словам, группа разминирования работала по заявке муниципалитета, когда наткнулась на украинский БПЛА самолетного типа с нанесенными на планер фашистскими свастиками.

«Боевая часть данного ударного беспилотника была уничтожена. Попытались сохранить сам корпус, чтобы продемонстрировать, как на Украине «нет фашизма», как говорят», – заявил командир.



В сводном отряде МЧС уточнили, что этот беспилотник нашли в конце апреля 2025 года на территории одного из населенных пунктов Курской области. Корпус БПЛА планируется использовать в качестве наглядного примера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

В современной Германии не считают предосудительной приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории.

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