В самоубийстве американского миллиардера – сводника для педофилов нашли «русский след»

Ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо увидел «русский след» в самоубийстве миллиардера Джеффри Эпштейна, содержавшегося в тюрьме по подозрению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«Человек, владевший информацией, которая могла бы разрушить жизнь богатых и могущественных людей, найден мертвым в тюремной камере. Как предсказуемо... по-русски», – написал он в Twitter.

С Россией Эпштейна прежде не связывали. Между тем стало известно о его встречах с Биллом Клинтоном в период, когда тот занимал пост президента США.

Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и вовлечении в секс несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме. Предположительно, он повесился в своей камере.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.