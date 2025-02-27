Fox News: Минюст США анонсировал обнародование засекреченных материалов по делу Эпштейна

Tекст: Елизавета Шишкова

Она выразила надежду, что уже завтра общественность сможет ознакомиться с многочисленными бортовыми журналами и именами, связанными с делом финансиста, сообщает Fox News.

По словам Бонди, преступления Эпштейна отвратительны и обнародование данных может вызвать бурные обсуждения. Она также отметила, что число жертв Эпштейна может достигать 250 человек, передает радио Sputnik.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие считает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

В прошлом году федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк начал публиковать документы по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

Суд в США рассекретил последнюю часть документов по делу покойного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, в них упоминаются имена свыше 150 людей, включая бывших американских президентов Билла Клинтона и Дональда Трампа.