  • Новость часаЗахарова: Консультации в Стамбуле между Россией и США проходят на уровне экспертов МИД
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    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    10 комментариев
    27 февраля 2025, 13:37 • Новости дня

    Минюст США анонсировал обнародование засекреченных материалов по делу Эпштейна

    Fox News: Минюст США анонсировал обнародование засекреченных материалов по делу Эпштейна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство юстиций США планирует рассекретить материалы по делу Джеффри Эпштейна, что может вскрыть новые факты о его преступлениях, жертвами которых, по словам генпрокурора Пэм Бонди, могли стать до 250 человек.

    Она выразила надежду, что уже завтра общественность сможет ознакомиться с многочисленными бортовыми журналами и именами, связанными с делом финансиста, сообщает Fox News.

    По словам Бонди, преступления Эпштейна отвратительны и обнародование данных может вызвать бурные обсуждения. Она также отметила, что число жертв Эпштейна может достигать 250 человек, передает радио Sputnik.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие считает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

    В прошлом году федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк начал публиковать документы по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

    Суд в США рассекретил последнюю часть документов по делу покойного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, в них упоминаются имена свыше 150 людей, включая бывших американских президентов Билла Клинтона и Дональда Трампа.

    26 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20
    Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла безумным обсуждение украинского вопроса главой канадского МИД Мелани Жоли на саммите G20, подчеркнув, что Канада сталкивается с собственными проблемами территориальной целостности.

    Захарова в эфире Радио «Sputnik» назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите «Большой двадцатки» (G20), передает «Лента.Ру». Захарова отметила, что Жоли говорила исключительно о защите территориальной целостности Украины, хотя форум был посвящен другим вопросам. «С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» – сказала Захарова.

    Дипломат также подчеркнула, что у Канады есть собственные проблемы с независимостью и территориальной целостностью, особенно в свете заявлений президента США, который, по словам Захаровой, не считает Канаду самостоятельным государством. Дипломат предложила Жоли обратиться за разъяснениями по этому вопросу к Соединенным Штатам.

    Ранее президент США в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.

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    26 февраля 2025, 18:40 • Новости дня
    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, сказал глава МИД Сергей Лавров на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российских активах.

    Макрон, по словам Лаврова, отмечал, что нельзя трогать арестованные в ЕС активы России, поскольку это нарушит международное право, но при этом прибыль с этих активов можно использовать для поддержки Украины.

    «Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Также Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    27 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3

    Замглавы МИД Вершинин сообщил о желании России возобновить диалог по СНВ-3 при условии уважения ее интересов

    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    На полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека Вершинин отметил, что «начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению». Российская сторона принимает в нем участие и «высказывает свои основные подходы и позиции».

    Вершинин подчеркнул, что Россия заинтересована в возобновлении стратегических договоренностей, но это требует тщательной и полномерной работы, передает РИА «Новости».

    «А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в интересах обеспечения стратегической стабильности», – сказал он.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ необходимо учитывать изменившуюся ситуацию в мире.

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    26 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров России и США в Турции

    Госдеп: Россия и США в Стамбуле не будут обсуждать Украину

    Стали известны темы переговоров России и США в Турции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между США и Россией в Стамбуле не будут включать политические вопросы, включая Украину, и сосредоточатся на других темах, сообщили в Госдепартаменте.

    Официальный представитель Госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что предстоящие переговоры между США и Россией, которые состоятся в четверг в Стамбуле, не будут касаться политических или вопросов безопасности, передает РИА «Новости». Украина также не будет обсуждаться на этих встречах.

    Представитель Госдепартамента отметил: «На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения».

    По его словам, продуктивность этих переговоров проявится очень быстро. «Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет», – добавил он.

    Ранее МИД Турции анонсировал переговоры России и США в Стамбуле.

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    26 февраля 2025, 19:35 • Новости дня
    Радикалы решили отомстить сборной Грузии по футболу
    Радикалы решили отомстить сборной Грузии по футболу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сторонники грузинской оппозиции решили массово скупить билеты на футбольный матч Лиги наций в Тбилиси между Грузией и Арменией 23 марта и не прийти на стадион в знак протеста против того, что футболисты игнорируют радикалов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях началась кампания мобилизации радикалов, готовящихся приобретать билеты на игру, реализация которых начнется 27 февраля.

    Стоимость билетов на 55-тысячный стадион составляет от 30 лари (около 11 долларов) до ста лари (примерно 35 долларов).

    Больше всего радикалы выражают недовольство в адрес главной грузинской футбольной звезды Хвичи Кварацхелия (французский ПСЖ), который не скрывает антипатий к ним, а также к Отару Китеишвили (австрийский «Штурм») и еще нескольким игрокам, снявшимся в предвыборной рекламе правящей партии «Грузинская мечта» перед выборами в парлаент-2024.

    В адрес радикалов и их инициативы пользователи социальных сетей оставляют нелицеприятные комментарии: «Нет предела злобе», «Как же нам вынести эту грязь из страны», «Редкие подонки», «Больные на всю голову», «Все к лучшему, так как происходит люстрация, но необходимо выяснить, откуда у них столько денег!»

    В прошлом году Грузия впервые выступила на чемпионате Европы по футболу.

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    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    27 февраля 2025, 10:53 • Новости дня
    Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
    Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Подмосковье Александр Буйнов, управляя автомобилем Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

    Буйнов, находясь за рулем автомобиля Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, передает ТАСС.

    ДТП произошло на улице Февральской, и пострадавшей оказалась женщина 1963 года рождения. Она была госпитализирована с разрывом связок.

    Представители Госавтоинспекции начали проверку инцидента, выясняя все обстоятельства происшествия.

    В правоохранительных органах подтвердили, что именно Александр Буйнов находился за рулем автомобиля в момент наезда на женщину.

    В Подмосковье таксист на автомобиле Renault сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    26 февраля 2025, 19:55 • Новости дня
    Прокуратура попросила отправить генерала Попова в СИЗО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военная прокуратура запросила ужесточения меры пресечения для бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова с домашнего ареста на следственный изолятор, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Ходатайство подано в Тамбовский гарнизонный военный суд, обвинение просит отправить Попова в СИЗО, сообщил собеседник ТАСС.

    В ходатайстве указано, что фигурант нарушил условия домашнего ареста, он не проходил медосвидетельствование, когда на своей машине ехал из Москвы на судебный процесс, и его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Ходатайство могут рассмотреть 27 февраля.

    Адвокат генерала Сергей Буйновский не опроверг это сообщение, однако не сообщил, что оно соответствует действительности. Он добавил, что сотрудники ФСИН, следящие за исполнением условий домашнего ареста, не имеют претензий к Попову.

    Буйновский отметил, что на Попова действительно составляли протокол, когда он ехал в суд.

    «Он был в трезвом состоянии, что доказывает судебный процесс, который прошел в тот день в Тамбовском гарнизонном военном суде, где присутствовали судья и прокурор», – добавил защитник.

    По словам адвоката, Попов отказался от медосвидетельствования, так как опаздывал в суд.

    Ранее защита Попова заявляла, что дело нужно вернуть из суда в прокуратуру, поскольку ни Запорожская область, ни Минобороны не считают себя потерпевшими по делу о мошенничестве на 114 млн рублей.

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    26 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Названа дата рассмотрения УДО Ефремова
    Названа дата рассмотрения УДО Ефремова
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщили в Алексеевском райсуде Белгородской области.

    Ходатайство поступило в суд 25 февраля, судебное заседание назначили на 24 марта, сообщили в пресс-службе суда РБК.

    Отмечается, что в ходе заседания будет использоваться система видео-конференц-связи, чтобы на ней мог присутствовать осужденный.

    Информацию о ходатайстве по УДО подтвердил адвокат артиста Юрий Падалко.

    Ранее сообщалось, что Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, может быть освобожден по УДО уже в этом году. СМИ отмечали, что артист может и не выйти по УДО из-за смартфона, который был обнаружен при обыске в ИК-4 в Белгородской области.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

    Коментарии (10)
    26 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова

    Зеленский уволил осужденного в России на 28 лет генерал-майора ВСУ Гнатова

    Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский освободил генерал-майора Андрея Гнатова от должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины.

    Зеленский подписал указ об освобождении генерал-майора Андрея Гнатова от должности командующего объединенными силами ВСУ, передает РИА «Новости». Документ не содержит информации о причинах увольнения Гнатова, который занимал этот пост с 24 июня прошлого года.

    В прошлом году СК России заочно осудил генерала бригады ВСУ Андрея Гнатова за преступления в Донбассе, назначив ему наказание в виде 28 лет лишения свободы.

    Коментарии (7)
    26 февраля 2025, 21:00 • Новости дня
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

    Президент США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, перспективы членства Украины в альянсе можно забыть.

    «Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», – заявил он в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможных уступках со стороны Украины в будущем.

    Трамп подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе является важным элементом в обсуждении мирного соглашения. Он считает, что именно это стремление Украины к интеграции в НАТО могло послужить причиной начала конфликта.

    Ранее президент США сообщил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

    Коментарии (13)
    26 февраля 2025, 20:09 • Новости дня
    Додик: Республика Сербская запретит у себя деятельность федеральных сил БиГ
    Додик: Республика Сербская запретит у себя деятельность федеральных сил БиГ
    @ Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парламент Республики Сербской планирует запретить федеральным органам Боснии и Герцеговины (БиГ) действовать на своей территории в ответ на приговор главе Республики Милораду Додику.

    Народная скупщина (парламент) Республики Сербской намерена в ближайшее время утвердить пакет законов, запрещающих деятельность федеральных силовых структур БиГ на территории республики, передает ТАСС. Это решение озвучил глава Республики Сербской Милорад Додик во время своего выступления в Баня-Луке перед сторонниками после вынесения ему приговора судом в Сараево.

    «Мы будем защищать себя на каждом шагу, сегодня мы защитим нашу конституцию с помощью нашей судебной системы и полиции», – заявил Додик. Он подчеркнул, что пакет законов станет ответной мерой на приговор, вынесенный судом Боснии и Герцеговины, который осудил Додика за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.

    В соответствии с новыми законами на территории Республики Сербской будет запрещено исполнять решения суда Боснии и Герцеговины. Под запрет также попадет деятельность федеральной прокуратуры, следственных органов и спецслужб.

    Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал виновным президента Республики Сербской Милорада Додика в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

    Российский МИД заявлял о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против Додика.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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