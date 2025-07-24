Politico узнала о ярости Трампа из-за всепоглощающего освещения дела Эпштейна

Tекст: Ирма Каплан

«Президент явно в ярости. Я впервые вижу, чтобы они были как бы в оцепенении», – сказал газете Politico источник из Белого дома.

По его словам, президент Трамп разочарован неспособностью своих сотрудников пресекать теории заговора и тем, что СМИ начали активно освещать дело, когда генеральный прокурор Пэм Бонди опубликовала информацию по делу Эпштейна, которая уже была в открытом доступе.

«Он считает, что есть гораздо более серьезные истории, которые заслуживают внимания, – продолжил высокопоставленный представитель Белого дома рассказывать о разочарованности Трампа.

Разочарование отчасти объясняется пониманием того, что это «уязвимое место» президента, сказал один из союзников Белого дома. Трамп, как известно, держал руку на пульсе республиканской партии более десяти лет, но на данный момент утратил способность доминировать в повестке.

Напомним, Палата представителей Конгресса США отложила рассмотрение резолюции о публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна до сентября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть засекреченные материалы по этому делу.

Затем источники источники Wall Street Journal завили, что обвиненный в растлении несовершеннолетних и покончивший с собой американский финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием.

Канал CNN опубликовал ранее неизвестные фото и видео, на которых Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн запечатлены вместе на свадьбе Трампа и мероприятиях Victoria's Secret.

