Если вы хотите знать, у каких общественно-политических сил и деятелей страны нет перспектив в отечественной политике, то прямо сейчас имеется максимально четкий маркер. Это те из них, из-за кого Кремль был вынужден давать пояснения по поводу церемонии поднятия трех государственных флагов – Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге на прошедшей неделе.

Казалось бы, очевидный в своей силе и простоте символ целостности и преемственности российской государственности, однако и тут потребовались уточнения от пресс-секретаря президента, что никакого дополнительного смысла в прошедшем мероприятии нет «и быть не должно». Поскольку нашлись граждане, которые начали прозревать в поднятом советском флаге более масштабный тайный умысел. То же самое другие граждане углядели в имперском триколоре.

Впрочем, наверное, и в этой абсурдной ситуации можно разглядеть свои плюсы. Все-таки война с собственным прошлым долгое время составляла значимую часть общественной жизни и даже государственной политики страны. Фактически весь ХХ век прошел для России под знаменем отречения от своей истории – сначала дореволюционной, а потом и советской. Да и до того, еще в царские времена, тема обличения проклятого прошлого (а заодно и настоящего) была весьма актуальна в передовых социальных слоях.

Неудивительно, что по сей день находятся люди, которые старательно растравливают исторические травмы нашего общества и провоцируют общественные конфликты на этой почве. Предыдущее столетие дало немало примеров успешных карьер, сделанных на поприще гражданских войн. И хотя большинство подобных персонажей уверяют, что они ведомы исключительно гражданским долгом, в их искренность верится с трудом – слишком уж прозрачно видится их стремление заработать политический капитал на подобных темах. И совершенно не важно, вокруг кого или чего они устраивают скандал – Ивана Грозного, Колчака или Сталина. Достаточно вспомнить недавнюю яростную разборку по поводу того, какое наименование города более правильное – Артемовск или Бахмут. Что характерно, в ней нашлось место и монархистам, и «красным», и борцам с украинским неонацизмом, которые сошлись в очередной онлайн-диванной схватке.

А между тем гражданское примирение, залечивание исторических ран и смягчение ожесточенности обид прошлого является одним из важнейших направлений работы современного Российского государства и лично Владимира Путина на протяжении всего времени, что он находится во главе страны.

Идея ведь проста и в глазах большинства бесспорна: история не должна становиться причиной конфликтов в настоящем и будущем. Прошлое необходимо понимать и принимать, гордясь предками за их достижения и подвиги, сопереживая произошедшим с ними трагедиям, стараясь глубже осмыслять совершенные ими ошибки.

Это не значит, что в нашей истории не осталось актуально болезненных точек и спорных тем. Вовсе нет. Это просто значит, что любые решения по ним должны приниматься на основе спокойного конструктивного обсуждения и общественного консенсуса. И неважно, идет ли речь о захоронении Ленина, возвращении Железного Феликса на Лубянку, об установке памятника Ивану Грозному или изменении топонимики.

Ни одна из этих и многих других тем (включая доски Колчаку и Маннергейму) не стоят того, чтобы строить – пусть даже виртуальные – баррикады и впадать в истерику, стараясь заразить ею окружающих.

То, что именно так теперь смотрит на собственную историю российское общество, подтверждают многочисленные социологические опросы, особенно по темам, в которых наблюдается серьезное расхождение в позициях, типа судьбы тела Ленина или памятника на Лубянке. Вне зависимости от собственных убеждений большинство выбирает сохранение статус-кво, каким бы он ни был на данный момент, чтобы не усиливать общественный раскол, чтобы не причинять дополнительную боль оппонентам. В будущем же к любому вопросу можно будет вернуться – и если общественные умонастроения изменяется, можно будет что-то поменять и в реальности.

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А любая провокация активистов и амбициозных политиков на историческую тему, любая спекуляция на чувствах и любое разжигание эмоций вокруг событий прошлого неполезны (если не сказать опасны) для общества и выдают как минимум неумные, а как максимум сомнительные намерения соответствующих лиц. Российское общество это видит, осознает, и это в конце концов фатальным образом скажется на карьерах граждан, которые пытаются эксплуатировать исторические болевые точки страны.

Ну а церемония в Петербурге стала абсолютно органичным продолжением политики государства и позиции российского общества. Три основных флага российской государственности как воплощение идеи целостности и неразрывности отечественной истории со всеми ее великими свершениями, суровыми испытаниями, большими жертвами и светлым будущим, к которому идет Россия, невзирая ни на какие преграды.