Для России важны три главных флага ее государственности

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19 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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На чем разбогатеет Россия в будущем

Возрождающееся отечественное авиастроение тоже потенциально может стать экспортной отраслью Дмитрий Петроченко/РИА Новости
«Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат», говорит президент Путин, а глава Минфина Силуанов ищет способы увеличить долю России в «мировом экономическом пироге». Как могут быть реализованы эти амбициозные цели, что именно имел в виду Силуанов и какие пять отраслей должны стать движущей силой будущих достижений российской экономики? Подробности...
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Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

Встреча африканской делегации с Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги? Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

Мигранты перебираются в ЕС через Средиземное море AP/TASS
Уже целые сектора экономики не могут обойтись без мигрантов, а некоторые профессии без них вообще перестанут существовать. Речь, правда, идет не о России, а Франции, где обсуждаются радикальные поправки в миграционных законах – вплоть до изменений конституции страны. О чем именно идет речь и почему в итоге французы дадут мигрантам лишь послабления? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Для России важны три главных флага ее государственности

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История не должна становиться причиной конфликтов в настоящем и будущем. Прошлое необходимо понимать и принимать, гордясь предками за их достижения и подвиги, сопереживая произошедшим с ними трагедиям, стараясь глубже осмыслять совершенные ими ошибки. Подробности...

Украинские фейки испортились

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами. Подробности...

Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия, Иран, Катар и Туркменистан – занимают соответственно первое, второе, третье и пятое места в мире по доказанным запасам природного газа, что, как и в случае с ОПЕК и нефтью, соответствует 2/3 от мировых запасов. Подробности...
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Для России важны три главных флага ее государственности

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    19 июня 2023, 19:47

    Если вы хотите знать, у каких общественно-политических сил и деятелей страны нет перспектив в отечественной политике, то прямо сейчас имеется максимально четкий маркер. Это те из них, из-за кого Кремль был вынужден давать пояснения по поводу церемонии поднятия трех государственных флагов – Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге на прошедшей неделе.

    Казалось бы, очевидный в своей силе и простоте символ целостности и преемственности российской государственности, однако и тут потребовались уточнения от пресс-секретаря президента, что никакого дополнительного смысла в прошедшем мероприятии нет «и быть не должно». Поскольку нашлись граждане, которые начали прозревать в поднятом советском флаге более масштабный тайный умысел. То же самое другие граждане углядели в имперском триколоре.

    Впрочем, наверное, и в этой абсурдной ситуации можно разглядеть свои плюсы. Все-таки война с собственным прошлым долгое время составляла значимую часть общественной жизни и даже государственной политики страны. Фактически весь ХХ век прошел для России под знаменем отречения от своей истории – сначала дореволюционной, а потом и советской. Да и до того, еще в царские времена, тема обличения проклятого прошлого (а заодно и настоящего) была весьма актуальна в передовых социальных слоях.

    Неудивительно, что по сей день находятся люди, которые старательно растравливают исторические травмы нашего общества и провоцируют общественные конфликты на этой почве. Предыдущее столетие дало немало примеров успешных карьер, сделанных на поприще гражданских войн. И хотя большинство подобных персонажей уверяют, что они ведомы исключительно гражданским долгом, в их искренность верится с трудом – слишком уж прозрачно видится их стремление заработать политический капитал на подобных темах. И совершенно не важно, вокруг кого или чего они устраивают скандал – Ивана Грозного, Колчака или Сталина. Достаточно вспомнить недавнюю яростную разборку по поводу того, какое наименование города более правильное – Артемовск или Бахмут. Что характерно, в ней нашлось место и монархистам, и «красным», и борцам с украинским неонацизмом, которые сошлись в очередной онлайн-диванной схватке.

    А между тем гражданское примирение, залечивание исторических ран и смягчение ожесточенности обид прошлого является одним из важнейших направлений работы современного Российского государства и лично Владимира Путина на протяжении всего времени, что он находится во главе страны.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    Идея ведь проста и в глазах большинства бесспорна: история не должна становиться причиной конфликтов в настоящем и будущем. Прошлое необходимо понимать и принимать, гордясь предками за их достижения и подвиги, сопереживая произошедшим с ними трагедиям, стараясь глубже осмыслять совершенные ими ошибки.

    Это не значит, что в нашей истории не осталось актуально болезненных точек и спорных тем. Вовсе нет. Это просто значит, что любые решения по ним должны приниматься на основе спокойного конструктивного обсуждения и общественного консенсуса. И неважно, идет ли речь о захоронении Ленина, возвращении Железного Феликса на Лубянку, об установке памятника Ивану Грозному или изменении топонимики.

    Ни одна из этих и многих других тем (включая доски Колчаку и Маннергейму) не стоят того, чтобы строить – пусть даже виртуальные – баррикады и впадать в истерику, стараясь заразить ею окружающих.

    То, что именно так теперь смотрит на собственную историю российское общество, подтверждают многочисленные социологические опросы, особенно по темам, в которых наблюдается серьезное расхождение в позициях, типа судьбы тела Ленина или памятника на Лубянке. Вне зависимости от собственных убеждений большинство выбирает сохранение статус-кво, каким бы он ни был на данный момент, чтобы не усиливать общественный раскол, чтобы не причинять дополнительную боль оппонентам. В будущем же к любому вопросу можно будет вернуться – и если общественные умонастроения изменяется, можно будет что-то поменять и в реальности. 

    А любая провокация активистов и амбициозных политиков на историческую тему, любая спекуляция на чувствах и любое разжигание эмоций вокруг событий прошлого неполезны (если не сказать опасны) для общества и выдают как минимум неумные, а как максимум сомнительные намерения соответствующих лиц. Российское общество это видит, осознает, и это в конце концов фатальным образом скажется на карьерах граждан, которые пытаются эксплуатировать исторические болевые точки страны.

    Ну а церемония в Петербурге стала абсолютно органичным продолжением политики государства и позиции российского общества. Три основных флага российской государственности как воплощение идеи целостности и неразрывности отечественной истории со всеми ее великими свершениями, суровыми испытаниями, большими жертвами и светлым будущим, к которому идет Россия, невзирая ни на какие преграды. 

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