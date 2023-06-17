Путин дал гарантии Мировому большинству

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17 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
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После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Путин дал гарантии Мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не с «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
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Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Путин дал гарантии Мировому большинству

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    17 июня 2023, 11:37

    Выступление Владимира Путина перед участниками Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стало прекрасной возможностью для соприкосновения с реальной политикой, к которой не имеют отношения эмоции.

    В принципе, в международной части своего выступления президент России не сказал ничего нового. Однако именно это разительно контрастирует с состоянием значительной части нашего с вами информационного пространства, живущего, подчас, по своим законам. Международная политика – история исключительно сложная и совершенно не терпящая прямолинейности и отсутствия нюансов. Тем более, в условиях, когда перед ведущими державами стоит задача не разрушения, а перенастройки существующего международного порядка.

    Смысл такой перенастройки – исчезновение «уродливой по своей сути» монополистической неоколониальной системы, о чем говорил на ПМЭФ глава российского государства. Это не предполагает уничтожения Запада, как такового, либо его низведения до положения «младшего» участника международного сообщества. Сейчас Россия, например, даже не ставит задачу полного отказа от использование его основной валюты – доллара США. Речь идет о том, чтобы все страны мира подчинялись одинаковым правилам, а глобальная рыночная экономика избавлялась от искажений, связанных с политическим давлением узкой группы государств.

    Это давление стало причиной того, что весь мир до последнего времени жил в условиях полной несвободы – отсутствия альтернативы западным «самолетам, кораблям, лекарствам, банковским системам, технологиям и прочим товарам и услугам». Добавим к этом монополию Запада в военно-политической сфере, частью которой стало расширение НАТО и, собственно говоря, конфликт вокруг Украины.

    Трагично, что перенастройка глобальной системы требует жертв и не может быть быстрой. В этом смысле, формирование нового международного порядка представляет собой такой же по своей природе процесс, как демилитаризация или денацификация Украины. Однако такова силовая природа международной политики – мы, к сожалению, не знаем примеров, когда отказ от избыточных привилегий происходил по доброй воле.

    Фото: Алексей Даничев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Приходится надеяться на хладнокровие, свойственное президенту России, и другим лидерам Мирового большинства. Его представители сформировали в этом году состав иностранных участников ПМЭФ, где были представлены около 130 стран мира.

    Сейчас мы уже можем говорить, что попытки Запада изолировать Россию полностью провалились. На это указывает наше экономическое положение, масштабы и динамика внешнеэкономических связей. Но причина не только в том, что Россия такая замечательная и открытая рыночная экономика. Хотя это сыграло свою важную роль, как и уверенность российского руководства в том, что мы сами не должны отгораживаться от глобального рынка. За почти полтора года активного военно-политического конфликта с Западом сама Россия не предприняла ни одной меры, которая нанесла бы ущерб глобальным рынкам, действующим на основе «здравого смысла, энергии бизнеса, объективных рыночных законов».

    Главным фактором крушения планов США и их союзников в отношении России оказалось изменение мира, не замеченное ими в условиях собственного всевластия. Даже сейчас такие яркие умы на Западе, как Генри Киссинджер продолжают рассуждать о том, что итогом конфликта должен стать «консенсус в отношениях России с Европой».

    Между тем, современный мир – это уже давно не про Европу, сколько бы экономических рычагов у нее не оставалось. Думать о том, что судьба России зависит от ее отношений с Европой, означает интеллектуально оставаться в позапрошлом веке. Такие рецепты могли работать во времена наполеоновских войн, но не сейчас. Понимание этого стало, по всей видимости, одним из факторов решительности, которую Москва проявила в украинском вопросе.

    Даже гипотетическое примирение с Европой после того, как будут реализованы российские цели на Украине, не станет определяющим для положения России. Мир стал значительно сложнее и многообразнее. У России получается «вписаться» в это многообразие гораздо лучше многих. Положительно сказываются свойственная нам открытость, отсутствие высокомерия и то, что Россия после холодной войны сама не стала частью Запада. Да, собственно говоря, и не могла стать, поскольку этому препятствовала ее постоянная борьба за уникальную нишу в мировой политике. Сейчас мировая политика стала несоизмеримо больше, чем когда бы то ни было.

    Другими словами, ни один из многочисленных конфликтов России с Западом не сопровождался настолько благоприятными внешними условиями, как сейчас. Мировая политика, в которой нет империй, а практически каждое государство преследует свою выгоду, оказалась весьма перспективной средой для развития. Хотя для этого России и пришлось самой «выйти из зоны комфорта». Не будем скрывать, что для многих у нас это стало сюрпризом. Мы слишком мало знали о том, что находится за пределами Запада и, по присущей человеку инертности, надеялись обойтись без лишних усилий. Сейчас российская экономика по-настоящему поворачивается в сторону тех фантастических возможностей, которые перед ней открывает здоровая глобализация.

    Это, однако, не означает, что история все решит за нас. Ответственность в самых важных вопросах – внутренней устойчивости и безопасности от внешних угроз – все равно остается на плечах каждого государства в отдельности. Именно поэтому, экономика России занимала такое важное место в выступлении президента на международном форуме. Мир открывает перед нами возможности, а воспользоваться ими можно в зависимости от собственной адекватности и соответствия принимаемых решений здравому смыслу.

    В обращении президента к внешней аудитории детальный анализ того, что происходит внутри России преследовал цель дать экспертную оценку самого высокого уровня. Теперь у всех партнеров Москвы есть возможность сопоставить свои планы и представления с обозначенным президентом реальным положением дел.

    Самый сложный для многих вопрос – это обеспечение национальной безопасности в мире, где нет «спокойной гавани». Здесь Россия, как подтвердил Путин, опирается на свои уникальные военные возможности, превосходящие по масштабам совокупные ресурсы всего Запада (НАТО). Отказываться от этого превосходства Россия не собирается, что также сказал президент, прибегнув к убедительному речевому обороту «хрен вам». Но также она не планирует использовать свои уникальные возможности за пределами необходимого для собственного выживания.

    Ни для кого в мире не является секретом, с кем Москва имеет дело в США и Европе. То, что Запад легко идет на агрессию, если чувствует свою безнаказанность, хорошо известно, даже если многие страны не могут это сказать публично, потому что боятся за собственную безопасность. Президент России исходил, видимо, из того, что наивных дураков в зале нет. Хотя это и противоречит картине, которую пытаются создать у нас западные средства массовой информации.

    Твердость в вопросе военного сдерживания также является гарантией для партнеров России из числа стран Мирового большинства. Гарантией в том, что они имеют дело не с «пустышкой», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а с державой, способной предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам.

    Инвестиции и торговля с Россией гарантированы ее военной силой не меньше, чем экономической устойчивостью. Тем более, что вести себя эмоционально и «кнопки нажимать» в Москве, очевидно, никто просто так не собирается. А значит в Россию можно вкладывать деньги и торговать с ней. Доказательства чего и были убедительно представлены.

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