Путин назвал процессы, которые станут «началом конца для доллара»

Российская сторона не ставит себе целью дедолларизацию собственной экономики, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», – сказал он.

«Влияние той или другой валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты», – добавил Путин.

Резервы стран мира в долларах при этом сокращаются каждый год, как и расчеты, сказал глава государства, передает ТАСС.

США подрывают свое собственное могущество в сфере мировых финансов, используя доллар как «инструмент вооруженной борьбы», подчеркнул он.

Если расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться не в американской валюте, это станет «началом конца для доллара», отметил президент России.