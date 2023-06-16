Путин резко ответил на попытки Запада склонить Россию к сокращению ядерного оружия

Путин назвал число потерянных Украиной танков

Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

«По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении.

«По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент.

Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет».