Минздрав зарегистрировал вакцину «Имурон-вак» для терапии рака мочевого пузыря

Tекст: Ирма Каплан

«Да, она зарегистрирована. <…> И очень хорошо применяется в качестве иммунотерапии после операционного лечения рака мочевого пузыря», – сообщил он ТАСС.

Вакцина для иммунотерапии рака мочевого пузыря «Имурон-вак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, зарегистрирована Минздравом России.

По словам Гинцбурга, в ближайшее время партию препарата направят в Армению. Исследования вакцины завершились успешно и дали дополнительные положительные результаты, что расширяет понимание механизма действия средства.

Согласно инструкции, вакцина стимулирует иммунную систему и обладает выраженной противоопухолевой активностью. Препарат рекомендован как для терапии поверхностных форм рака мочевого пузыря, так и для профилактики повторного возникновения опухоли после удаления.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака проходит клинические испытания в семи центрах.

Также сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.