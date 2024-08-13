На Урале учителю музыки вынесли приговор за изнасилования мальчиков

Суд в Свердловской области приговорил к 23 годам колонии учителя музыки за насилие над детьми

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что создатель музыкальной студии «7 нот» обучал учеников пению и игре на музыкальных инструментах, при этом регулярно домогался детей, совершал в отношении них действия сексуального характера, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как выяснило следствие, свои действия педофил снимал на камеру, объясняя это единственным способом попасть «на большую сцену».

Известно, что о произошедшем узнали благодаря одному из учеников, он рассказал обо всем родителям, которые обратились в полицию.

В прошлом году в Ижевске арестовали педофила, из-за домогательств которого несовершеннолетняя выпрыгнула из окна.

В Общественной палате предлагали сажать педофилов на пожизненное или кастрировать.