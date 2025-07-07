Суд в Узбекистане отправил мужчину в тюрьму за контракт с ВС России

Tекст: Ольга Иванова

Суд в Ташкенте вынес приговор по делу гражданина Узбекистана, проходившего службу по контракту в России, сообщает ТАСС. В материалах дела говорится, что мужчина уехал на заработки в Россию в 2018 году, получил российское гражданство, но сохранил и гражданство Узбекистана.

В 2023 году он заключил контракт на военную службу в российской армии с июля 2024 года по июнь 2025 года. Однако 27 июля 2024 года мужчина был ранен, после чего его признали временно непригодным для службы, и в декабре он вернулся в Узбекистан рейсом из Самары в Ташкент.

При досмотре у него на телефоне нашли фотографии документов, подтверждающих участие в боевых действиях. Суд признал мужчину виновным по п. 1 ст.154 Уголовного кодекса Узбекистана «Наемничество» и приговорил к пяти годам тюрьмы. Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин Узбекистана в апреле осужден на пять лет за участие в спецоперации на Украине в рядах Вооруженных сил России по обвинению в наемничестве. В январе житель Узбекистана был приговорен к четырем годам ограничения свободы за участие в конфликте на Украине в составе российских Вооруженных сил. В ноябре прошлого года Куштепинский районный суд Ферганской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине после заключения контракта с Минобороны России.