Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.2 комментария
Суд в Узбекистане отправил мужчину в тюрьму за контракт с ВС России
Суд в Ташкенте вынес решение по делу 32-летнего мужчины, служившего по контракту в российской армии и признанного виновным в наемничестве.
Суд в Ташкенте вынес приговор по делу гражданина Узбекистана, проходившего службу по контракту в России, сообщает ТАСС. В материалах дела говорится, что мужчина уехал на заработки в Россию в 2018 году, получил российское гражданство, но сохранил и гражданство Узбекистана.
В 2023 году он заключил контракт на военную службу в российской армии с июля 2024 года по июнь 2025 года. Однако 27 июля 2024 года мужчина был ранен, после чего его признали временно непригодным для службы, и в декабре он вернулся в Узбекистан рейсом из Самары в Ташкент.
При досмотре у него на телефоне нашли фотографии документов, подтверждающих участие в боевых действиях. Суд признал мужчину виновным по п. 1 ст.154 Уголовного кодекса Узбекистана «Наемничество» и приговорил к пяти годам тюрьмы. Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин Узбекистана в апреле осужден на пять лет за участие в спецоперации на Украине в рядах Вооруженных сил России по обвинению в наемничестве. В январе житель Узбекистана был приговорен к четырем годам ограничения свободы за участие в конфликте на Украине в составе российских Вооруженных сил. В ноябре прошлого года Куштепинский районный суд Ферганской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине после заключения контракта с Минобороны России.