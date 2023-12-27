Силуанов заявил о продолжении экспорта российских алмазов

Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.5 комментариев
Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.5 комментариев
Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.3 комментария
Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.6 комментариев
Вассерман – об извинениях Ивлеевой: Наш народ склонен прощать обычную глупость
Блогер и актриса Анастасия Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку в московском клубе, записала видео, в котором попросила прощение и второй шанс у народа России. Также она отметила, что «прилюдную казнь никто не отменял», подчеркнув, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам».
«Народ у нас отходчивый и, убедившись, что незачем объяснять злым умыслом то, что вполне объяснимо обычной глупостью, чаще всего склонен эту глупость простить. Но вряд ли она сможет не совершать в дальнейшем другие глупости такого рода», – говорит Вассерман.
По его мнению, главная глупость заключается не в том, что на этой «голой» вечеринке собралась толпа демонстрировать друг другу свои «многочисленные телесные недостатки и немногочисленные телесные достоинства», ведь «за закрытыми дверями каждый вправе вытворять любую глупость», а в том, что присутствующие решили «похвастаться публично». Это указывает на тотальное непонимание артистов ни народа, на котором они зарабатывает, ни эпохи, в которой живут. «Раз они это не понимают, то, скорее всего, будут и впредь время от времени вытворять что-нибудь такое, что ни матом сказать, ни на заборе написать», – считает депутат.
Он рассказывает, что в одном из десятилетий наполеоновской эпохи главный разработчик гражданского кодекса, известный под названием «наполеоновский», Антуан Буле де ла Мерт однажды сказал об одном из деяний Наполеона Бонапарта «это хуже чем преступление – это ошибка». «Ошибки, совершаемые по глупости, зачастую еще хуже преступлений, совершаемых по злому умыслу. А поскольку преступник хоть как-то пытается предугадать возможные последствия своих действий, и хотя далеко не всегда угадывает правильно, но пытается, то дураки даже и не пытаются подумать о том, что их действия публикуют», – заключил Вассерман.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми». Мероприятие посетили многие российские звезды. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей. При этом блогер сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.
Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже попросила прощения за свой внешний вид, отметив, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.
Чемезов: Идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»
По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь «Арматы», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, передает РИА «Новости». Чемезов добавил, что «сам танк готов, его мы сделали давно».
Глава Ростеха заявил, что машина имеет систему управления огнем следующего поколения, насыщена новейшими электронными системами, максимально защищен экипаж.
Чемезов также добавил, что уже сейчас «Армата» на голову выше той же «Меркавы», которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту на уровне тяжелой БМП, что стало очевидно в Палестине.
Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран.
Собчак в своем Telegram-канале заверила, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». «И если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», – сказала она, добавив, что «любит свою страну». Собчак подчеркнула, что является «журналистом, который работает в России», и не желает «вызывать ощущение ненависти и злости по отношению» к себе «и к другим артистам из-за вот такой глупой случайности», передает ТАСС.
Собчак считает, что демонстрация вечеринки «на весь мир» была неуместной. Она пояснила, что «при всей своей любви к провокации и эпатажу» осознает необходимость «аккуратно выбирать время» для них. «Сейчас не оно», – сказала Собчак.
Также она отметила, что на вечеринке «был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица». При этом Собчак призвала учитывать, что случившееся «никем не планировалось как публичная история или публичное заявление».
Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.
Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение и назвал себя патриотом страны. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке. Участвовавший в вечеринке рэпер Николай Васильев (Vacio) был арестован на 15 суток. На саму Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей.
Шпажисты Сергей и Виолетта Бида объявлены в розыск по уголовной статье
При этом в карточках Сергея и Виолетты в базе МВД не указано по какой именно статье ведется розыск, передает ТАСС.
Шпажист Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида – призер чемпионата мира. Они переехали в США и живут в Калифорнии.
Ранее супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.
Ивлеева после «голой» вечеринки попросила второй шанс у народа России
«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял», – заявила Ивлеева, добавив, что это, «наверное, сейчас уже происходит». Она сказала, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам». При этом Ивлеева заявила о желании найти «новые возможности коммуникации» и понять новую себя.
Как заявила Ивлеева, она хочет понять, что может предложить аудитории, чтобы сохранить «связь». «И я в первую очередь обращаюсь именно к вам, а не к кому-то еще, потому что все, что у меня имеется сейчас, это благодаря вашей любви», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ивлеева считает, что участвовавшие в вечеринке не заслуживают наказаний. Она извинилась перед артистами: «Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, происходят расторжения. Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно».
По ее словам, она устроила вечеринку, чтобы «презентовать своей арт-проект». Однако, признала Ивлеева, «это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения». «Но, видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», – заявила она.
Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.
Сама Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.
Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики
«Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.
«В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.
«Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.
«Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.
Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.
Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.
Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.
Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.
Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.
Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой
Отмечается, что это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год. Изначально общая сумма необлагаемых доходов превышала 150 млн рублей, но блогер оплатила 13 млн, передает Ura.ru.
ФНС проверяет незадекларированную выручку от продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы.
Сообщалось, что Ивлееву начала проверять Федеральная налоговая служба (ФНС) после вечеринки в московском клубе «Мутабор».
В декабре в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Ксения Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.
Ивлеева заявляла о передаче вырученных средств в благотворительные организации. Она также просила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.
ВСУ попытались контратаковать, но вынуждены были отступить в Харьковской области
Нанесены шесть ракетно-бомбовых авиаударов по ВСУ у Синьковки, Песчаного, Берестового. Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским войскам у Котляровки. Сбито два украинских беспилотника «Фурия» в районе Токаревки, передает ТАСС.
Напомним, ВСУ потеряли до 25 человек, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля.
Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач
«Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.
«Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.
«Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.
Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.
Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.
Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.
Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.
Чемезов: В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам» с защитой от систем РЭБ
По его словам, в контуре Ростеха создается БПЛА серии «Суперкам», который будет представлен как и в разведывательной, так и в версии камикадзе, последний уже проходит испытания, передает РИА «Новости».
Чемезов отметил, что одной из особенностей новых дронов станет «высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы».
Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) приступает к изготовлению установочной партии БПЛА военного назначения.
У рынка «Садовод» военные следователи задержали несколько мигрантов с российскими паспортами
Все мигранты были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы, в районе рынка «Садовод». Граждан доставили в военкоматы Москвы, передает РБК.
Ранее сообщалось, что активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны.
Поджигателя машин с Z-символикой из Омска приговорили к 15 годам колонии строгого режима
Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в «совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.
Отмечается, что ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории Омска. Мужчину задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку.
Во время следствия поджигатель признался, что хотел «устрашить жителей региона», а также «оказать влияние на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».
Ранее сообщалось, что в Перми был задержан 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Причиной правонарушения оказался обман со стороны телефонных мошенников.
Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани житель Ростовской области
Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.
В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.
Как уточнили в пресс-службе суда, Елисеев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Как сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, судом стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а уголовное дело рассматривалось в особом порядке, передает ТАСС. Она добавила, что приговор не вступил в законную силу, решение суда пока не обжаловано.
Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина за вымогательство 150 тыс. рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех».
Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе»
Так, из постановления следует, что гражданин Васильев участвовал в тематической вечеринке, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, о чем была распространена информация с помощью средств массовой информации через интернет, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.
Сама Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Также она попросила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.