Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России

Историк Гаспарян: Россия не является правопреемницей Российской империи, чтобы возвращать золотой запас Румынии

Tекст: Евгений Поздняков

«В своем стремлении раздобыть легких денег Румыния забыла об одном важном нюансе: Россия не является правопреемницей Российской империи. Но Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», – сыронизировал историк Армен Гаспарян.

«Интересно, что и сами западные государства не считают современную Россию наследницей империи. Еще в XX веке они отказались выдавать нам деньги белых иммигрантов, поскольку не проводили прямую параллель между Советским Союзом и предыдущими государственными формированиями, находившимися на территории страны», – подчеркивает собеседник.

«Однако им не привыкать менять свое отношение к тому или иному вопросу в зависимости от собственных потребностей. Скорее всего, Бухарест попросту осознал тенденцию по взысканию исторических долгов с соседних государств, которая была запущена Польшей. Сейчас многие восточноевропейские страны пытаются таким образом заработать», – отмечает эксперт.

«Кроме того, данные действия хорошо укладываются в парадигму попыток Вашингтона и Брюсселя найти способ выкрасть деньги из замороженных российских активов. Они подыщут якобы причину исторического долга России, а когда Москва откажется по нему платить, просто заберут то, что было арестовано», – полагает он.

«Тем не менее доказать обоснованность данных взысканий будет непросто. Не думаю, что у Румынии получится разыграть столь сложную комбинацию. К слову, у России тоже есть очень много вещей, которые можно было бы припомнить восточноевропейским государствам, однако заниматься пустым историческим копанием мы не намерены», – резюмирует Гаспарян.

Ранее стало известно, что нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. По озвученным данным, запас содержал около 93,4 тонн золота.

В него же входили драгоценности королевы Марии, ценности румынского сбербанка, предметы культа и архивы. Как заявил управляющий НБР Мугур Исэреску, проблема эвакуированного в Москву капитала до сих пор незнакома многим иностранным державам и даже лидерам Европы. Он заметил, что в настоящее время нет ни научных, ни художественных материалов, посвященных данной проблеме.

Между тем проблема тянется уже довольно давно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.