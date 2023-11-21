  • Новость часаШойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Казачий фельдшер с позывным «Матрена»: Мы для противника приоритетная цель
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25
    Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    Путин рассказал о вкладе мигрантов из Таджикистана в экономику России
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    Польские фермеры решили присоединиться к блокированию границы с Украиной
    Мнения
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    23 комментария
    21 ноября 2023, 17:40

    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России

    Историк Гаспарян: Россия не является правопреемницей Российской империи, чтобы возвращать золотой запас Румынии

    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не является правопреемницей Российской империи, и с этим долгое время были согласны даже западные страны. Если Румыния хочет, она может попытаться обратиться напрямую к потомкам царской семьи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Армен Гаспарян. Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии СССР.

    «В своем стремлении раздобыть легких денег Румыния забыла об одном важном нюансе: Россия не является правопреемницей Российской империи. Но Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», – сыронизировал историк Армен Гаспарян.

    «Интересно, что и сами западные государства не считают современную Россию наследницей империи. Еще в XX веке они отказались выдавать нам деньги белых иммигрантов, поскольку не проводили прямую параллель между Советским Союзом и предыдущими государственными формированиями, находившимися на территории страны», – подчеркивает собеседник.

    «Однако им не привыкать менять свое отношение к тому или иному вопросу в зависимости от собственных потребностей. Скорее всего, Бухарест попросту осознал тенденцию по взысканию исторических долгов с соседних государств, которая была запущена Польшей. Сейчас многие восточноевропейские страны пытаются таким образом заработать», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, данные действия хорошо укладываются в парадигму попыток Вашингтона и Брюсселя найти способ выкрасть деньги из замороженных российских активов. Они подыщут якобы причину исторического долга России, а когда Москва откажется по нему платить, просто заберут то, что было арестовано», – полагает он.

    «Тем не менее доказать обоснованность данных взысканий будет непросто. Не думаю, что у Румынии получится разыграть столь сложную комбинацию. К слову, у России тоже есть очень много вещей, которые можно было бы припомнить восточноевропейским государствам, однако заниматься пустым историческим копанием мы не намерены», – резюмирует Гаспарян.

    Ранее стало известно, что нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. По озвученным данным, запас содержал около 93,4 тонн золота.

    В него же входили драгоценности королевы Марии, ценности румынского сбербанка, предметы культа и архивы. Как заявил управляющий НБР Мугур Исэреску, проблема эвакуированного в Москву капитала до сих пор незнакома многим иностранным державам и даже лидерам Европы. Он заметил, что в настоящее время нет ни научных, ни художественных материалов, посвященных данной проблеме.

    Между тем проблема тянется уже довольно давно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (26)
    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

    Коментарии (13)
    19 ноября 2023, 14:38
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области российская авиация уничтожила хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Всего за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразила украинскую живую силу и военную технику в 111 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также сбила 31 украинский беспилотник в районах Песков, Яковлевки, Спорного, Ольгинки, Доломитного, Верхнеторецкого, Марьинки (ДНР), Золотаревки, Белогоровки (ЛНР), Новой Каховки, Пролетарки (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).

    Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 ЗРК, 13 486 танков и других бронемашин, 1185 РСЗО, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц спецтехники.

    Коментарии (8)
    18 ноября 2023, 20:33
    В Финляндии признали проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Министр обороны Финляндии признал проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии стало проблемой для людей с двойным гражданством, но Хельсинки не будут менять своего решения, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен порталу Yle.

    Хяккянен заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией приведет к ряду проблем, больше всего от закрытия КПП пострадают люди с двумя паспортами, но власти не откажутся от своего решения «ради безопасности страны», передает RT.

    Напомним, Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.

    Кроме того, на погранпунктах на границе Финляндии и России решили установить ограждения.

    Коментарии (12)
    21 ноября 2023, 11:12
    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов

    FT: ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе против дипломатов России

    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Европейского союза обсуждают возможность введения ограничений для российских дипломатов на передвижения в границах содружества, сообщили британские СМИ.

    С соответствующей инициативой выступила Чехия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций, пишет газета Financial Times, добавляя, что этот пакет ограничений странам ЕС еще предстоит одобрить.

    Чехия мотивировала свое предложение тем, что под видом российских дипломатов по странам ЕС якобы перемещаются разведчики. Прага требует, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, позволяющие путешествовать только внутри страны пребывания. При этом остальная часть Шенгенской зоны будет для них закрыта, передает ТАСС.

    Кроме того, Прага настаивает, чтобы у российских дипломатов в ЕС принимали только биометрические паспорта. В Чехии утверждают, что такие документы «сложнее подделать».

    Издание добавляет, что обсуждение находится на ранней стадии.

    Напомним, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает также меры против ядерного топлива для АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, кто выиграет от введения таких мер.

    Коментарии (18)
    18 ноября 2023, 19:49
    Орбан предрек распад Евросоюзу из-за «разорительной» политики Брюсселя

    Орбан: Евросоюз разрушает «разорительная» политика Брюсселя

    Tекст: Вера Басилая

    Без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии «Фидес».

    Орбан считает, что Венгрия должна сказать «нет» брюссельской модели Европы, потому что она не имеет будущего. Венгерский премьер убежден, что Европу разрушают и разоряют, «забивают каждый день в ее гроб все больше и больше гвоздей», передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро можно будет поставить крест на Евросоюзе, при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС развалится.

    Орбан призвал предотвратить развал Евросоюза, который «надо не покидать, а менять».

    Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт выступает против «промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии». Кроме того, он заявил, что Венгрия защитит себя от попыток подорвать суверенитет, и от «империи Сороса, нападающей одновременно из Брюсселя и Вашингтона».

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2023, 19:02
    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России

    Глава МИД Бланар: Словакия не поддержит антироссийские санкции, если они коснутся ядерного топлива

    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России
    @ Eвгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава воспользуется правом вето и заблокирует новый пакет антироссийских санкций, если они будут касаться ядерного топлива, заявил в глава МИД республики Юрай Бланар.

    Бланар объяснил, что словацкие АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с не российским ядерным топливом, передает РИА «Новости».

    По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии, он также подчеркнул, что до введения рестрикций в ЕС должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию, передает ТАСС.

    В Словакии работают две АЭС: «Моховце» и «Богунице», их помогали возводить СССР и Россия.

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

    Коментарии (8)
    20 ноября 2023, 12:50
    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: С помощью РБК-500 можно выполнять большое количество боевых задач

    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В отличие от ВСУ, Россия не станет использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по мирному населению. Однако этот тип боеприпасов может подготовить почву для продвижения российских войск в зоне спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами по позициям украинской армии на фронте.

    «РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В самом боеприпасе содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

    «ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет он.

    Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

    Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

    Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнил, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

    Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

    Коментарии (2)
    21 ноября 2023, 12:14
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Политолог Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Министр оборон ФРГ Борис Писториус, как и его американский коллега Ллойд Остин, приезжают на Украину, чтобы предотвратить хаос, который может вызвать грызню внутри руководства страны. Также они рассматривают варианты замены Владимира Зеленского, если тот выйдет из-под контроля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

    «Западные политики посещают Украину с двумя целями. Во-первых, им надо предотвратить внутреннюю грызню внутри местных элит. Хаос во власти, который может перекинуться на армию, европейцам и американцам сейчас не нужен. Во-вторых, они приезжают на «смотрины». Проверяют, действительно ли Залужный способен заменить Зеленского в случае необходимости», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Если Зеленский «потеряет берега» и начнет активно демонстрировать свои амбиции, то его уберут. Он должен идти в русле политики, указанной Западом. Залужный подходит в качестве кандидата на замену. Главком ВСУ удобен для американцев и европейцев, но не для Украины. Генерал – это ястреб, который продолжит боевые действия, что приведет страну к еще большей трагедии», – отмечает собеседник.

    «Зеленский был бы рад избавиться от Залужного, впрочем, как и от Буданова, но, видимо, пока не может этого сделать. Если бы такая возможность была, он бы ею уже воспользовался. За начальником ГУР стоит разведка, за главкомом ВСУ – армия. Однако если Зеленский реально почует опасность, то все-таки попробует устранить конкурентов», – резюмировал Скачко.

    Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев во вторник утром. Заранее о визите не сообщалось. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что военный, который решает пойти в политику, не должен «заниматься войной». По его словам, в таком случае представитель вооруженных сил будет вести себя на передовой «как политик, а не как военный», что является «большой ошибкой», передает The Sun.

    «При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, существует понятие иерархии», – отметил Зеленский. Он полагает, что украинские военные пошли в политику после Евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация уничтожена».

    Накануне министр обороны США Ллойд Остин также посетил Киев. В заявлении министерства говорится, что визит главы Пентагона призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече обсуждалось «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    На прошлой неделе Киев посетил новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку так долго, как это будет нужно.

    Коментарии (10)
    21 ноября 2023, 12:40
    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии

    Политолог Трухачев: Демонстративной русофобией Чехия пытается укрепить свои позиции в ЕС

    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью сильнейшей антироссийской риторики Чехия пытается усилить собственные позиции в ЕС. Данная тактика прекрасно работает в текущих реалиях, однако не все государства союза готовы поддержать напор Праги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС.

    «Вероятность того, что в ЕС поддержат инициативу Чехии, невелика. Скорее всего, европейские дипломаты побоятся зеркальных ограничений со стороны Москвы. Получить запрет на передвижение по территории РФ никто не хочет. Однако Брюссель может предложить Праге компромисс. Например, усилить меры контроля над сотрудниками российских посольств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Разумеется, данные меры не соответствуют каким-либо нормам ведения международной политики. Запад просто отменил все правила дипломатии. Вашингтон напористо пытается диктовать всему миру, что считать уместным, а что нет. И в этом плане Чехия выглядит вполне уместно», – отмечает он.

    «Это не последняя страна в ЕС, у нее тоже имеются свои геополитические амбиции. Долгое время Прага пыталась играть роль моста между Восточной и Западной Европой. Однако конъюнктура изменилась. Вкладывать политический капитал в русофобию стало в разы выгоднее», – считает политолог.

    «Поэтому Чехия и переформатировала свое поведение на международной арене. Теперь эта страна отчаянно борется за полное уничтожение связей с Москвой. И надо признать, что Прага за короткий промежуток времени сумела серьезно утвердиться в ЕС. Теперь она является почетным обладателем звания «локомотив русофобии», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же с помощью столь резких заявлений Чехия пытается выторговать себе более выгодные условия по другим вопросам внутренней политики Евросоюза. Так, долгое время Прагу корили за нежелание принимать ближневосточных мигрантов. Сейчас же происходит своеобразный торг: страна как бы просит закрыть глаза на некоторые «грешки» в обмен на усиленную конфронтацию с Россией», – резюмирует Трухачев.

    Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times. Подчеркивается, что инициатива Праги была высказана в рамках обсуждения 12-го пакета санкций в отношении Москвы. При этом организации еще предстоит согласовать полный перечень новых запретов.

    Свое предложение Чехия мотивировала тем, что якобы по территории ЕС под видом дипломатов зачастую перемещаются российские разведчики. В связи с этим Прага настаивает на получении представителями РФ визы и вида на жительства только внутри одной страны пребывания. Таким образом, путь в остальную часть Шенгенской зоны российским дипломатам будет закрыт.

    Кроме того, подчеркивается, что сотрудникам МИД РФ в дальнейшем при поездке в ЕС необходимо использовать исключительно биометрические паспорта, поскольку их «сложнее подделать». В настоящий момент обсуждение данного решения находится на начальной стадии.

    Это не первый случай проведения Прагой русофобской политики. Так, в ноябре Чехия внесла в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Данной организации принадлежит большое число объектов недвижимости, которые находятся в собственности Москвы. Таким образом, любые коммерческие операции, проведенные этим ведомством на территории европейской страны, считаются недействительными.

    Фактически Чехия заморозила все имущество, принадлежащее предприятию. Речь идет о недвижимости, расположенной преимущественно в Праге и Карловых Варах. Однако принятое государством решение не будет распространяться на объекты, собственником которых является посольство РФ. Часть имущества «Госзагрансобственность» уже опломбировано властями государства.

    Коментарии (8)
    20 ноября 2023, 00:56
    Эвакуированная из сектора Газа девочка написала письмо Путину

    Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя девочка написала письмо Путину с благодарностями

    Tекст: Александра Юдина

    Девятилетняя девочка из разрушенной Газы написала российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарила президента за спасенную жизнь и попросила помочь «остановить эту войну».

    «Спасибо Вам, что помогли добраться до России, что спасли нашу жизнь, я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию. Пожалуйста, помогите остановить эту войну!» – процитированы строки из детского письма в Telegram-канале «RT на русском».

    Также эмоциями поделился эвакуированный житель анклава Измаил Эль-Наджар, который столкнулся на КПП «Рафах» с проблемой – пропустили не всех его родственников.

    В этой ситуации на помощь пришли представители МЧС Даниил и Роман, которые, по словам Измаила, решили проблему.

    «Я за столько лет впервые понял, что значит «русские своих не бросают», – подчеркнул мужчина.

    Ранее эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС России. По ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться.

    Коментарии (4)
    19 ноября 2023, 17:01
    В ДНР рассказали о нежелании украинских военнопленных возвращаться на родину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество пленных украинских военнослужащих хотят остаться в России, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, нежелание украинских военнопленных возвращаться на родину обусловлено тем, что по возвращении им могут грозить уголовные дела и отправка на линию соприкосновения, передает ТАСС.

    «Ребята не хотят воевать, они хотят дальнейшей мирной жизни, даже несмотря на тот большой период, что они не увидят своих близких. Они готовы оставаться здесь, чтобы не воевать», – сказала омбудсмен.

    Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

    Коментарии (0)
    19 ноября 2023, 03:33
    В МЧС назвали число эвакуированных за неделю россиян из Газы в Москву

    МЧС России за неделю эвакуировало из Газы в Москву 408 россиян и членов их семей

    Tекст: Валентина Григоренко

    МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса, сообщили в оперативном штабе МЧС РФ.

    Как указали в оперштабе, с начала эвакуации в Москву направили 408 человек, границу всего перешло более 550, среди них 230 детей, передает РИА «Новости».

    По данным табло аэропорта Домодедово, самолет МЧС, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа россиян, приземлился в столичном аэропорту в 02:05 мск.

    В МЧС уточнили, что находившиеся на борту 120 россиян и члены их семей находятся в зоне таможенного контроля вместе с медиками и волонтерами, которые выдают им теплую одежду и оказывают необходимую помощь.

    В субботу спецборт МЧС России со 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

    Коментарии (2)
    19 ноября 2023, 14:29
    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек, сообщило Минобороны России.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Клещеевки, Шумов и Марьинки в ДНР.

    Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районе Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Всего украинская армия потеряла на этом направлении более 240 военных, танк, боевую машину пехоты, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    На Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Украинские потери составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.

    В районах Ямполовки, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества российская авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля.

    На Южно-Донецком направлении бойцами группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 145 военнослужащих, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    На Запорожском направлении силы России поразили живую силу 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Кирово и Копани Запорожской области, потери противника составили более 100 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Коментарии (5)
    19 ноября 2023, 06:09
    Венесуэла заявила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    Как указал глава МИД, совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тыс. баррелей в сутки. По его словам, режим санкций сильно повлиял на добычу, поэтому сегодня цель на первом этапе заключается в восстановлении того уровня, который был в Венесуэле примерно пару лет назад с компанией «Роснефть», которая сейчас использует другую схему работы, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что в комиссии стороны договорились о возобновлении переговоров и участии компаний России в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Он уточнил, что на первом этапе Венесуэла старается восстановить уровень добычи, который был пару лет назад, а второй целью является увеличение этого уровня добычи как минимум вдвое.

    Ранее министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельчеа заявил, что российская сторона намерена нарастить добычу нефти в совместных проектах в Венесуэле.

    Коментарии (0)
    Главное
    Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке
    Шойгу: Поставки беспилотников в войска выросли в 16 раз
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    В МИД пообещали определить форму суда над украинскими военнослужащими
    От президента Грузии сбежала собака
    На западе Москвы обнаружили 10 человеческих черепов

    Запад готовит новый удар по российской нефти

    Запад ломает голову над тем, какие еще санкции придумать для российской нефтяной отрасли. Потолок цены провалился: уже полгода российская нефть продается дороже ценового ограничения. Теперь в Европе обсуждают запрет продавать России танкеры для перевозки нефти в рамках 12-го пакета санкций. К чему могут привести новые меры? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы получили террор вместо достоинства и свободы

    Ровно десять лет назад на Украине начался Евромайдан. За три месяца он прошел путь от «мирного протеста» до кровавого госпереворота, с последствиями которого мир сталкивается сегодня. Очевидцы тех событий поделились своими воспоминаниями и рассказали, как управляемый Западом переворот 2014 года привел Украину к катастрофе и украл будущее у миллионов людей. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина и Польша начали разорять друг друга

    Блокада украинских фур на польской границе, начинавшаяся внешне безобидно, стала приводить к весьма серьезным последствиям. Поляки начинают прекращать обслуживать украинцев в магазинах, на Украине растут цены и начались перебои с поставками лекарств и даже продуктов. Почему украинские дальнобойщики оказались костью в горле у своих польских коллег? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............