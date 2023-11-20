Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Исэреску, данные проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне лидеров Европы, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью не известна. По его словам, в зарубежной литературе нет ни научных, ни популярных работ на языках международного хождения, посвященных этой теме, а румынские историки и юристы не поднимают за рубежом эту проблему, передает ТАСС.

Он добавил, что первым шагом будет поддержка усилий румынского европарламентария Эуджена Томака по ознакомлению членов Европарламента и интернационализации проблематики золотого запаса. Кроме того, Исэреску уточнил, что одновременно НБР намерен оказывать помощь мероприятиям, которые будут организованы в ближайшем будущем в Европарламенте. Он уточнил, что помощь может быть связана с опытом их специалистов или с работой на английском языке.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

Напомним, в годы Первой мировой войны власти Румынского королевства, союзника царской России, решили эвакуировать главные ценности своей страны в Москву, подальше от наступавших на Бухарест австро-германских войск. Запас содержал 93,4 тонны золота, драгоценности королевы Марии, ценности румынского Сбербанка, предметы культа, архивы. В мае 2019 года Мугур Исэреску оценил стоимость переданного запаса в современных евро – получилось около четырех миллиардов.