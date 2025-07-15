Крымчанина приговорили к 17 годам за шпионаж в пользу Украины

Суд Крыма назначил мужчине 17 лет колонии за передачу Украине данных о ВС России

Tекст: Мария Иванова

Верховный суд Республики Крым вынес приговор 53-летнему мужчине, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, с февраля 2022 года по сентябрь 2023-го осужденный через мессенджер связывался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Мужчина предоставлял украинской стороне данные о расположении фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений Минобороны России. Прокуратура отмечает, что информация передавалась в виде фотографий карт с отметками и пояснительными голосовыми сообщениями.

Суд учел позицию государственного обвинения и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному добавили ограничение свободы на один год шесть месяцев и штраф в размере 200 тыс. рублей.

По данным следствия, сведения, переданные подсудимым, могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.

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