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Севастополец получил 17 лет колонии за передачу данных о военных объектах Киеву
Севастопольский городской суд приговорил местного жителя Вадима Сороколетова к 17 годам лишения свободы за передачу Украине информации о военных объектах Черноморского флота.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает ТАСС. Ему также назначено ограничение свободы на один год и штраф в размере 200 тыс. рублей.
По данным прокуратуры, мужчина передавал на Украину информацию о расположении постов воздушного наблюдения, средств ПВО и подразделений Черноморского флота. В УФСБ по Крыму и Севастополю уточнили, что Сороколетов самостоятельно вступил в чат в Telegram, который контролировался Главным управлением разведки Минобороны Украины.
«После чего, действуя по заданию иностранной спецслужбы, гражданин осуществлял сбор сведений о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в городе Севастополе и передачу указанных сведений посредством сети Интернет украинским кураторам. Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам», – добавили в ведомстве.
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