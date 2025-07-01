Жителя Херсонской области осудили за передачу данных разведке Украины

Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе

Эксперт Юшков: Европе придется заплатить высокую цену, чтобы заполнить хранилища газом

Tекст: Анастасия Куликова

«Рост цен на газ в Европе создает дополнительное напряжение на внутреннем рынке. Так, чем выше стоимость энергоресурса, тем ниже конкурентоспособность всей европейской экономики», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

В качестве примера он привел производство азотных удобрений. «В России газ стоит примерно 100 долларов за 1 тыс. кубометров, в США – около 150 долларов, а странам ЕС он обходится в 450-500 долларов. В такой ситуации одними из наиболее пострадавших отраслей в Европе оказались те, что используют ресурс в качестве сырья», – пояснил собеседник.

При этом европейские власти заверяли граждан, что пик энергокризиса пройден в 2022 году, а также обещали спад цен и установление многолетнего среднего значения в районе 300 долларов за 1 тыс. кубометров, напомнил Юшков. «Вместо этого котировки растут и удерживаются в 2025 году в коридоре 450–500 долларов. Это усугубляет положение промышленников и заставляет их задуматься о переезде, скажем, в Штаты», – продолжил эксперт.

На фоне нереализованных обещаний собственных правительств производители из Европы готовы поверить словам Дональда Трампа. «Они считают, что «перебазирование» компаний на территорию США обеспечит их дешевым газом и защитит от тарифов, которые вводит Белый дом. Впрочем, с первым пунктом могут возникнуть проблемы. Дело в том, что американская сторона строит много СПГ-заводов. Это может привести к тому, что цена на внутреннем рынке будет формироваться в зависимости от внешнего», – рассуждает аналитик.

«В то же время ввод новых мощностей по сжиженному природному газу в США, а также Катаре и Австралии улучшит ситуацию для Европы: на рынке появятся дополнительные объемы энергоресурсов и цена, вероятно, несколько снизится. Но едва ли такая передышка для европейцев продлится долго. Особенность последнего времени заключается в том, что постоянно появляются новые факторы, которые оказывают влияние на стоимость «голубого топлива», – указал Юшков.

«Например, почему сейчас газ в Европе остается дорогим? Во-первых, за время отопительного сезона европейцы потратили из своих ПХГ больше, чем в предыдущие два года, когда были теплые зимы. К тому же, им пришлось поставлять энергоресурсы на Украину, что спровоцировало конкуренцию внутри стран ЕС», – пояснил экономист.

«Во-вторых, сегодня наблюдается рост текущего потребления: в Европе установилась жаркая погода, и кондиционирование берет на себя много энергии. Поэтому на газ повышается спрос, он растет в цене, – продолжил спикер. – В-третьих, из России на континент стало поступать на 15 млрд кубометров трубопроводного газа меньше. Поэтому европейцы начали активнее конкурировать за СПГ».

Наконец, цены вверх толкают попытки Европы заполнить свои подземные хранилища. «Я думаю, что к 1 ноября они смогут достигнуть цели в 85-90% заполненности. Другое дело, что заплатить за это придется более высокую цену, потому что перекупать энергоресурсы предстоит у азиатских рынков. Чем больше европейцы будут спешить при наличии текущего большого объема потребления газа, тем выше окажется итоговая стоимость», – заключил Юшков.

Напомним, средняя цена газа в Европе по итогам I полугодия выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – примерно до 464 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего года составила 509 долларов за 1 тыс. кубометров, во II квартале – 420 долларов. В июне средняя цена выросла на 6,7% по сравнению с маем, до 439 долларов, и оказалась на 14,5% выше, чем в июне 2024 года.

По мнению экспертов, рост стоимости спровоцировал ряд причин. Среди них – возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски. Так, давление на цены в первой половине 2025 года оказывали переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине, продолжающиеся тарифные войны в мире и эскалация на Ближнем Востоке.

Как отмечает ТАСС, этим летом странам Старого Света понадобится больше газа для заполнения хранилищ. В условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке им предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ.

Примечательно, что поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в страны Евросоюза за первое полугодие 2025 года увеличились на 7%, достигнув 8,3 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в интервью изданию пояснил, что зимой стоимость газа на европейском спотовом рынке увеличилась до 500–600 долларов за 1 тыс. кубометров, что делало импорт российского газа коммерчески выгодным.