Возбуждено дело после столкновения катеров в Выборгском заливе

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале, в результате происшествия семь пассажиров одного из катеров получили телесные повреждения. Из них трое были госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, вечером субботы в акватории Выборгского залива столкнулись два катера.

В начале августа на реке Волга у острова Голодный в Самаре катер врезался в двух сапбордистов, одному из них понадобилась медицинская помощь.