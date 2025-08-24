Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Возбуждено дело после столкновения катеров в Выборгском заливе
По факту столкновения двух маломерных судов в Выборгском заливе Ленинградской области возбуждено уголовное дело.
Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале, в результате происшествия семь пассажиров одного из катеров получили телесные повреждения. Из них трое были госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь.
Дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, вечером субботы в акватории Выборгского залива столкнулись два катера.
