Транспортная прокуратура выясняет причины столкновения катеров в Выборгском заливе

Tекст: Ирма Каплан

«23 августа 2025 года около 17 часов в акватории Выборгского залива произошло столкновение двух маломерных судов. На одном из катеров находились пассажиры. В настоящее время оба судна находятся на причале в Выборге», – сказано в сообщении ведомства.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на реке Волга у острова Голодный в Самаре катер врезался в двух сапбордистов, одному из них понадобилась медицинская помощь.




