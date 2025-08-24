До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Транспортная прокуратура выясняет причины столкновения катеров в Выборгском заливе
Вечером субботы в акватории Выборгского залива столкнулись катера, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, которая организовала проверку.
«23 августа 2025 года около 17 часов в акватории Выборгского залива произошло столкновение двух маломерных судов. На одном из катеров находились пассажиры. В настоящее время оба судна находятся на причале в Выборге», – сказано в сообщении ведомства.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на реке Волга у острова Голодный в Самаре катер врезался в двух сапбордистов, одному из них понадобилась медицинская помощь.