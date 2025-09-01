В России впервые стартовали магистерские программы по социальной архитектуре

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
МГУ и Финансовый университет открыли магистратуру социальных архитекторов
В ведущих вузах России впервые стартовала подготовка магистров по направлению «социальная архитектура», объединив теоретическое обучение с участием в реальных социальных проектах.
Впервые в России обучение будущих социальных архитекторов стартовало на факультете политологии МГУ им. Ломоносова и факультете социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, передает сайт Национальные проекты России.
Кроме того, программы дополнительного образования появились в Российском государственном гуманитарном университете.
На церемонии открытия в МГУ начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев заявил: «Сегодня возрастает потребность в социальном прогнозировании и проектировании.
Социальная архитектура призвана готовить специалистов нового типа, способных заниматься социальным моделированием и прогнозированием, разрабатывать социальные инициативы, призванные, с одной стороны, актуализировать ценностные ориентации и формировать установки, а с другой, решать конкретные социальные проблемы».
Старт таких программ, как подчеркнул декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, становится шагом к созданию новой профессиональной школы, а выпускники смогут выступать связующим звеном между обществом, бизнесом и властью. Федоров, генеральный директор «Аналитического центра ВЦИОМ», отметил, что запуск магистратуры – пример быстрой адаптации высшего образования к современным требованиям рынка труда.
Учебный план включает дисциплины по политическим стратегиям, информационно-аналитическому сопровождению, моделированию и проектированию в социальной архитектуре, а также формированию гражданской идентичности. Магистранты будут изучать как теорию, так и практику, получая знания в области политологии, социологии, коммуникаций и управления общественными проектами.