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В России состоялся первый выпуск социальных архитекторов
В Финансовом университете при правительстве России состоялся первый выпуск социальных архитекторов, дипломы получили 22 студента факультета социальных наук и массовых коммуникаций.
Торжественная церемония вручения документов специалистам нового типа прошла в Финансовом университете при правительстве России. Открыл мероприятие начальник управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев.
«С одной стороны, это всегда очень почетно быть первым; с другой, очень ответственно, потому что по вам будут судить, кто такие социальные архитекторы. Говоря о социальной архитекторе, мы говорим о созидании будущего, об изменении социума, о реализации новых социальных моделей», – заявил Харичев.
Директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков назвал этот день историческим для всей страны. Он отметил, что выпускники являются стратегами, создающими условия для построения гармоничных общественных отношений.
Декан факультета Валерий Федоров добавил, что новая профессия подразумевает целенаправленное конструирование будущего и создание новых связей между людьми.
Выпускница Владислава Охрименко призналась, что первооткрывателям было трудно из-за обилия материала, однако практическая направленность курса превзошла все ожидания.
Обучение проходило на стыке политологии, социологии и коммуникативистики с упором на практику. В этом году из стен вуза вышли 22 магистра, а осенью 2026 года программа примет уже 30 новых студентов.
Осенью прошлого года в ведущих вузах России стартовала подготовка магистров по направлению социальной архитектуры.
В декабре в Петербурге прошла первая международная научно-практическая конференция по данной теме.
В начале июня эксперты на ПМЭФ обсудили разработку единого стандарта социально-архитектурных проектов.