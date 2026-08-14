Индия впервые за 96 лет решила определить кастовый состав населения

Министерство внутренних дел страны утвердило перечень из 40 вопросов, которые будут задавать гражданам в рамках переписи 2027 года, сообщает индийская Business Standard.

Кастовый учет станет одним из главных изменений предстоящей переписи. В последний раз сведения о кастах по всем группам населения собирались в Индии в 1931 году. В новой анкете один из вопросов предусматривает указание касты для представителей всех социальных групп.

Перепись 2027 года станет первой индийской переписью, которая будет проводиться в цифровом формате с возможностью самостоятельного заполнения анкеты гражданами. Она должна не только обновить демографические сведения о населении Индии, но и впервые за несколько поколений дать властям масштабную картину кастового состава общества.

Решение вернуть полный учет каст уже вызвало вопросы со стороны индийской оппозиции. Генеральный секретарь Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш заявил, что ранее ожидалось использование заранее подготовленных региональных списков каст. По его словам, граждане должны были выбирать соответствующую касту из готового перечня. «Этого, к сожалению, не произошло, что вызывает серьезные сомнения относительно намерений», – написал Рамеш в социальной сети X.

Касты в Индии – это традиционные социальные группы, исторически определявшие положение человека в обществе, его профессию и круг социальных связей. Несмотря на отмену кастовой дискриминации, кастовая принадлежность до сих пор играет значительную роль в общественной и политической жизни страны.