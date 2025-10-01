Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве генерала Москалика

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Кузин предстанет перед судом по обвинениям сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили: «В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игната Кузина». Обвинения в его адрес включают совершение террористического акта, прохождение обучения в целях террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, а также незаконные приобретение, хранение, ношение и изготовление взрывных устройств.

Кроме того, Кузину вменяется хранение и перевозка поддельного официального документа с целью его использования. Дело передано для рассмотрения по существу во Второй Западный окружной военный суд.

Ранее СК сообщил, что следствие по уголовному делу о теракте, приведшем к гибели замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, завершено.