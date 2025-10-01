Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве генерала Москалика
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта против генерала Ярослава Москалика, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Кузин предстанет перед судом по обвинениям сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили: «В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игната Кузина». Обвинения в его адрес включают совершение террористического акта, прохождение обучения в целях террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, а также незаконные приобретение, хранение, ношение и изготовление взрывных устройств.
Кроме того, Кузину вменяется хранение и перевозка поддельного официального документа с целью его использования. Дело передано для рассмотрения по существу во Второй Западный окружной военный суд.
Ранее СК сообщил, что следствие по уголовному делу о теракте, приведшем к гибели замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, завершено.