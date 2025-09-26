  • Новость часаПутин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    26 сентября 2025, 10:27 • Новости дня

    СК завершил расследование дела об убийстве генерала Москалика

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие по уголовному делу о теракте, приведшем к гибели генерал-лейтенанта замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика, завершено, сообщил Следственный комитет России.

    Обвиняемым по делу проходит Игнат Кузин, ему вменяются совершение теракта, незаконное изготовление и оборот взрывчатых веществ и ряд других преступлений, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По данным следователей, Кузин был завербован СБУ и действовал по указанию своего куратора. В ходе следствия установлено, что с февраля по апрель текущего года Кузин изготовил и заложил самодельное взрывное устройство возле подъезда жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал Москалик.

    В результате Москалик погиб на месте.

    Ранее подозреваемый признался, что по заданию украинских спецслужб следил за генералом Ярославом Москаликом, он заявил, что доставил взрывное устройство для совершения теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля.

    Депутат украинской Рады Роман Костенко заявил о причастности Киева к ликвидации Москалика и пригрозил новыми терактами на территории России. Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля генерала Москалика и рассказал о вербовке спецслужбами Украины.

    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    25 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам

    Медведев предупредил Зеленского о невозможности укрыться от российского оружия

    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Зампред Совбеза России в Max прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий».

    «Они должны знать, где расположены бомбоубежища... Если они не остановят войну, они им понадобятся», – заявил Зеленский.

    Медведев в ответ заявил, что Зеленскому стоит помнить другое: «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить».

    Ранее Дмитрий Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной».

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 11:06 • Новости дня
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии

    Блогер Подоляка заявил о подготовке Киева к маленькой победоносной войне в Молдавии

    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В последние месяцы отмечается увеличение числа офицеров СБУ и украинских военных, командированных в Молдавию, что свидетельствует о подготовительных действиях Киева к возможному военному конфликту, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Украина готовится к проведению «маленькой победоносной войны» в Молдавии, предположил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

    По его данным, только за последние месяцы в Молдавию были командированы десятки офицеров Службы безопасности Украины. Блогер отмечает, что речь идет не только об СБУ – также, по его словам, в регионе присутствуют представители военной разведки и другие украинские военные, но точных списков пока не удалось получить.

    Блогер считает, что активность офицеров СБУ можно объяснить борьбой с украинцами, массово покидающими страну через Молдавию, однако присутствие военной разведки и армии он трактует как подготовку к возможным военным действиям. По его мнению, украинские силовики занимаются разведкой местности с обеих сторон границы.

    «Они явно проводят рекогносцировку местности (в т.ч. и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся. А как известно, заряженное ружье в одном из последующих актов обязательно выстрелит», – пишет Подоляка.

    По словам Подоляки, Киев «готов к этой маленькой победоносной войне всегда» и ждет только политического решения со стороны Молдавии и Евросоюза. Он добавляет, что решение Евросоюза, по его информации, уже получено, а окончательное согласие Кишинева может быть дано после предстоящих выборов в Молдавии.

    Судя по анализу приведенных данных, СБУ использует Кишинев еще и как транзитный хаб в Европу своих сотрудников.

    Ранее Служба внешней разведки заявила о подготовке Евросоюза к оккупации Молдавии. Молдавская оппозиция отметила попытки Запада использовать страну как полигон НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду выразила готовность передать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.

    25 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Хинштейн: Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    В результате падения дрона был задет один из объектов на территории строящейся станции, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    «Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет. Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме», – заявил Хинштейн.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    В марте Курчатов и Курская АЭС стали объектами усиленной безопасности в связи с непростой обстановкой в регионе.

    25 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ

    Мерц предложил дать Украине кредит на 140 млрд евро из российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить на саммитах идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Германия выступила с инициативой предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет суверенных активов России, замороженных в странах Евросоюза, передает ТАСС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал в статье для Financial Times: «На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны».

    Мерц отметил, что до момента выплаты компенсации Россией активы будут оставаться замороженными по решению Европейского совета.

    Мерц сообщил о намерении обсудить инициативу с лидерами европейских стран на саммите в Копенгагене 1 октября. Он также предложил дать мандат на разработку соответствующего инструмента в юридически надежной форме на заседании Европейского совета в конце октября.

    По его словам, в идеале решение должно быть принято единогласно, но в случае необходимости достаточно будет подавляющего большинства государств-членов, поддерживающих Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и предложили новые юридические механизмы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что завершение конфликта на Украине может занять много времени и исключил возможность навязанного урегулирования без учета суверенитета страны.

    25 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины
    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки на полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    В результате удара по позиции ЗРК «Patriot» противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса.

    Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, 178 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 623 беспилотников, 631 ЗРК, 25 246 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 921 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 602 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в июле полковник ВСУ был уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой.

    Ранее было опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами.

    25 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Мэр Тбилиси посоветовал Зеленскому следить за своей страной
    Мэр Тбилиси посоветовал Зеленскому следить за своей страной
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе резко отреагировал на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации с правами человека в Грузии и позиции Европы.

    В ответ на обвинения Зеленского в «ограничении прав человека в Грузии» и заявление о том, что Европа якобы «потеряла Грузию», Каладзе призвал прекратить вмешиваться во внутренние дела его страны, передает РИА «Новости».

    «Пусть все отстанут от Грузии. Пускай Зеленский следит за своей страной и расскажет о том, что он потерял, что он сделал со своим народом и своей страной. Это большая катастрофа, которая происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии и вовлеченности. Пройдет время, и на это ему придется ответить. Пусть оставят в покое нашу страну и грузинский народ», – сказал он.

    Ранее лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалиа в Грузии призвал Зеленского «промыть рот» перед критикой другой страны.

    25 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Безуглая спрогнозировала массовые «мясные» штурмы после реформы ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила опасения, что появление новых штурмовых войск в составе ВСУ приведет к увеличению потерь на фронте.

    По ее словам, создание штурмовых войск в структуре ВСУ сделает тактику так называемых «мясных» штурмов главкома Александра Сырского привычной и обыденной, передает РИА «Новости».

    Безуглая написала в своем Telegram-канале, что введение отдельных штурмовых войск станет «точкой невозврата» для массового применения тактики Сырского, связанной с большими потерями среди личного состава. По ее словам, новая структура создается без учета реального боевого опыта, а эффективные действия таких подразделений украинские власти преувеличивают.

    Депутат призвала общественность выразить протест против создания нового рода войск и отметила, что подобная инициатива может негативно сказаться на динамике боевых потерь на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов.

    26 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Луганской народной республике пресечена деятельность секты, которая управлялась из украинской столицы, ее участники переводили часть доходов своей организации, сообщили в ФСБ.

    В городе Кировске в ЛНР действовало незарегистрированное объединение «Церковь Христа», члены которого собирали и переводили денежные средства в пользу организации «Всеукраинский духовный центр Возрождение», сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Организация «Всеукраинский духовный центр Возрождение» признана в России нежелательной. Общая сумма переводов составила более 2 млн рублей, а сами участники организации направляли 10% своих доходов киевскому центру.

    Ранее в Новосибирске суд признал основателя организации «Община Виссариона» Сергея Торопа виновным в создании секты и приговорил к 12 годам лишения свободы.

    25 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Захарова заявила о заинтересованности Британии и НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    25 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию

    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возможности Украины вернуть территории

    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В то время как украинские официальные лица говорят, что массированный приток оружия и технологий станет ключом к крупному наступлению с целью отвоевания территории, военные аналитики этого не ожидают, отмечает Washington Post.

    «По мнению военных экспертов, официальных лиц и дипломатов, работающих в регионе, ошеломляющее заявление президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что Украина может вернуть все свои земли при поддержке Европейского союза и НАТО, является надуманным», – пишет Washington Post (WP).

    Собеседники газеты допускают некоторые успехи Украины, но обещанный Трампом  результат кажется маловероятным.

    «Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам высокопоставленного чиновника в военном командовании Украины, если Вашингтон согласится поддержать Украину на 100% своих возможностей, отправив современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, тогда «заявление Трампа будет абсолютно правдивым». Но готов ли Трамп к такой поддержке или только обещаниям – вопрос открытый, отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Washington Post со ссылкой на источники в НАТО писала, что представители альянса признали невозможность остановить ВС России, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву,

    26 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    25 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    Российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР
    Российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Завершается освобождение Кировска в Донецкой народной республике (ДНР), российские штурмовые подразделения проводят зачистку города, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки Харьковской области и Ямполя в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и семь складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Андреевки, Храповщины и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бочково и Волчанском.

    ВСУ пари этом потеряли до 170 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Новопавловки, Родинского и Торского ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 530 военнослужащих, бронемашина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Маломихайловки, Орлов Днепропетровской области, Новогригоровки и Полтавки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Веровки, Веселого, Садового и Тягинки Херсонской области.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина «Казак», шесть безэкипажных катеров, четыре станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг сообщалось, что российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске.

    Накануне отмечалось, что российские военные продолжали зачистку Кировска от остатков ВСУ.

    ВС России уничтожили ударный кулак ВСУ под Кировском в ДНР.

    25 сентября 2025, 19:29 • Новости дня
    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь

    Чрезвычайный посол Долгов: Армия России уверенно продвигается вперед

    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Чем дольше противник будет противиться мирному урегулированию украинского кризиса, тем больше потеряет территорий. Ведь все это время Россия будет продвигаться на поле боя, освобождая все новые территории, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По данным Минобороны, ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 тыс. 714 кв. километров.

    «Данные Минобороны говорят о том, что решаются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, в том числе по созданию буферной зоны. Причем она должна быть такой, чтобы предотвратить попытки атак на наши гражданские объекты», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, «чем дольше противник будет пытаться воевать с нами, тем больше потеряет людей и территорий». «Мы продвигаемся и это совершенно очевидно, решаем вопросы, которые стоят перед нами в рамках СВО. Президент России неоднократно говорил, что с каждым днем мы будем идти все дальше, поэтому промедление с мирным урегулированием обернется для Зеленского полной потерей страны», – продолжил дипломат.

    Он также усомнился в том, что «Зеленский, которого ободрили западники, думает о каком-либо урегулировании». «Вероятно, он собирается воевать до последнего украинца», – добавил спикер. Долгов подчеркнул, что всерьез о возврате территорий, о чем ранее на этой неделе заявил президент США Дональд Трамп, никто не говорит.

    «Россия не отдаст эти территории, это часть Российской Федерации, это зафиксировано в Конституции. Владимир Путин говорил, что Россия всерьез еще ничего не начинала на Украине и эту формулу никто не отменял. Президент имел в виду, что мы используем наш военный потенциал на очень небольшой процент. Если натовцы и украинцы хотят попробовать, то, как говорится, флаг им в руки», – сказал собеседник.

    По мнению Долгова, стратегически вопрос с точки зрения победы России в СВО и поражения Украины и поддерживающего ее Запада решен давно – движение будет только в одном направлении. «Вопрос лишь в темпах. Впрочем, неоднократно говорилось – мы движемся с той скоростью, которая позволяет нам максимально беречь наших людей и гражданское население», – заключил Долгов.

    В четверг Минобороны России опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО. Всего с января подразделения Вооруженных сил России освободили более 4 тыс. 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    Свыше 3 тыс. 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике (ДНР). В Луганской народной республике (ЛНР) российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Запорожской области освободили более 261 квадратного километра.

    Также приводятся данные по трем украинским областям, на территории которых создается буферная зона безопасности. В Харьковской области освобождено свыше 542 квадратных километров, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, а в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    О решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства в мае. Глава государства обращал внимание на то, что с учетом ситуации в приграничных областях необходимо восстановить и отстроить все разрушенное, а там, где позволяют соображения безопасности – помочь людям вернуться в родные населенные пункты. Кроме того, важно восстановить инфраструктуру, поддержать малый бизнес, работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

    Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп после переговоров с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а возможно – «пойти еще дальше». Глава Белого дома полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно» и что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели.

    В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может разделить эти высказывания Трампа. Изменение тональности заявлений президента США, который всячески выступал за скорейшее завершение украинского кризиса, Песков связал с состоявшейся встречей Трампа с Зеленским.

    25 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    WP: В НАТО признали, что остановить ВС России невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева у Украины не хватит военных ресурсов для сдерживания продвижения Вооруженных сил России, остановить российскую армию невозможно, сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что представители альянса признали невозможность остановки российских войск, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву, передает ТАСС.

    Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что ресурсы России и преимущества в воздушных ударах и использовании беспилотников создают значимое превосходство российских сил.

    В публикации уточняется, что даже при условии, что все потребности Киева будут удовлетворены, Украине не хватит военнослужащих для эффективного противостояния. Дипломат из НАТО в разговоре с изданием отметил, что несмотря на все миллиарды, выделенные Украине, остановить ВС России оказалось невозможно.

    По его словам, российские военные добились значительного прогресса на поле боя.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

«Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли?

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

      Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
Бессмысленный визовый удар ЕС по России

Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

