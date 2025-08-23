Задержанный признал вину в причастности к убийству генерала Москалика

Соучастник убийства генерала Москалика признал участие в теракте и шпионаже

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным ведомства, задержанный полностью признал свою вину на допросе, заявив: «Свою вину полностью признаю». Видео допроса распространила ФСБ России.

Мужчина рассказал, что летом 2023 года получил сообщение в WhatsApp от неизвестного, который представился сотрудником украинских спецслужб и предложил задания за вознаграждение. В апреле 2025 года, по его словам, он участвовал в теракте против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, выполняя функции наблюдения и доставки взрывного устройства, сообщает ТАСС.

С 2023 по 2025 год задержанный, как он сообщил, по поручению куратора следил за военнослужащими ВКС России, а также устанавливал места их работы и жительства. Кроме того, он передавал Киеву данные о сотрудниках оборонных предприятий и объектах инфраструктуры Саратовской области, отмечает РИА «Новости».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве теракту и незаконном сбыте взрывчатых веществ, совершенных организованной группой. Также ему могут вменить государственную измену. Мужчина заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля во время спецоперации на Украине. Секретарь комитета Верховной рады Роман Костенко заявил о причастности Киева к ликвидации Москалика и пригрозил новыми терактами на территории России. Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля генерала Москалика и рассказал о вербовке спецслужбами Украины.